De president van de oorlog wil de Nobelprijs voor de vrede Opinie

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver

Donald J. Trump wil dolgraag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Het lijkt zijn enige motivatie om ergens een oorlog te beëindigen. Tijdens de verkiezingen pochte hij dat, als hij president zou worden, hij in één dag de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zou beëindigen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, dus nu probeert hij het via de Gaza/Israël-route. Intussen perst hij in zijn tarievenoorlog op niet zo’n vredelievende manier staatshoofden af om hem te nomineren. Anders gaan de handelstarieven omhoog. En liet hij zijn ware gezicht zien door het ministerie van Defensie om te dopen tot het Ministerie van Oorlog. Als iets duidelijk maakt dat Trump de wolf in vredesduifkleren is, dan is dat het wel.

Afgelopen week werden alle officieren en andere Amerikaanse hotemetoten naar Amerika geroepen voor een congres. Trump en zijn minister van Oorlog, Pete Hegseth, maakten de nieuwe lijn duidelijk. Iedereen met een functie die niet dodelijk is, kan eruit. Ik denk dat de kok wel mag blijven, maar die moet dan voortaan zelf zijn koeien doden. Kijk, je wilt vrede of niet, dus iedereen draagt daar op zijn eigen manier aan bij. Verder had Hegseth voor de militairen ook cosmetische eisen. Het komt erop neer dat iedereen op hem moet lijken: sterk, een bredere kaaklijn (dat schijnt je echt te helpen in het werk), geen baarden, en een buikje zoals Trump heeft is uit den boze.

Ook is mannelijkheid nu de norm. Eerder werden alle transmilitairen al ontslagen en werd hun vroegpensioen afgepakt. Onlangs deelde Hegseth een video waarin gepleit werd om vrouwen hun stemrecht te ontnemen. Met zijn statement dat mannelijkheid de norm is in het leger, kan je erop wachten dat alle vrouwen in het leger er ook uit moeten. Dat is namelijk allemaal ‘woke’. Zo vecht Trump zijn cultuuroorlog in het leger verder uit.

Generaal Charles Q. Brown Jr., de eerste zwarte voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, werd aan de kant gezet. Trump en Hegseth noemden “gebrek aan vertrouwen” en “kwalificaties”, maar in werkelijkheid stond hij symbool voor een meer inclusieve strijdmacht. Admiraal Lisa Franchetti, de eerste vrouw die aan het hoofd stond van de Amerikaanse marine, werd eveneens ontslagen. Volgens de officiële lezing omdat er “andere prioriteiten” waren, maar feitelijk omdat haar leiderschap haaks stond op hun kruistocht tegen diversiteit. Vice-admiraal Shoshana Chatfield, de hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger bij het NAVO-militair comité, trof hetzelfde lot. Officieel omdat ze niet de juiste persoon zou zijn voor de nieuwe koers, maar achter dat rookgordijn ging het gewoon om haar vrouw-zijn. Het zijn maar enkele van de vele hooggeplaatste militairen die in Trumps oorlog tegen wat hij “Woke” noemt zijn ontslagen.

Wat goed past bij zijn oorlog tegen de rechtsstaat, en bij de oorlog die hij voert tegen democratische staten, waar hij zelfs de National Guard als wapen inzet. Ook al zeggen rechters dat het illegaal is. Maar in een oorlog acht Trump alles gerechtvaardigd. Met ICE voert hij oorlog tegen ongedocumenteerden of mensen die hij daarvoor houdt. Of ze werkelijk ongedocumenteerd zijn, maakt Trump niets uit.

En in Trumps oorlog tegen diversiteit staat ook de geschiedenis van zwarte successen in het Amerikaanse leger nu onder druk. Verhalen over de Tuskegee Airmen en andere zwarte eenheden die vochten tegen racisme én voor hun land, worden uitgewist. Officiële Pentagonpagina’s over diversiteit en Black History Month zijn verwijderd. Wat Trump en Hegseth presenteren als een terugkeer naar “kwalificaties” en “meritocratie” is het herschrijven van de geschiedenis. Trump heeft officieel nog geen Ministerie van Waarheid zoals in Orwells 1984, maar voert wel al een soortgelijk beleid uit. 1984kende echter geen Ministerie van Oorlog, maar noemde het, in het kader van doublespeak, het Ministerie van Vrede. Trump draait dat schaamteloos om en maakt zijn oorlogen openlijk zichtbaar en normaliseert ze.