De politieke nalatenschap van Rutte zal elke wensdroom van nieuw politiek elan direct in de kiem smoren

Op essentiële onderdelen van onze samenleving kunnen deze kritische factoren, die elke verandering in de samenleving in weg staan, niet meer ontkend of gebagatelliseerd worden. Het is evenwel goed schrikken als die factoren gewoon worden benoemd. Met dank aan een decennium Rutte-beleid van meerdere kabinetten.

Voor de toekomst van Nederland is het dus niet zo fraai wat de nalatenschap van Rutte daadwerkelijk laat zien. Van een gaaf landje zijn we verworden tot een samenleving waar heel veel is vastgelopen en veranderd zal moeten worden. Waartoe we zeker niet op korte termijn in staat zullen zijn.