De politieke macht moet (terug) naar de burgers Opinie 13-12-2025

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Schaf de politiek af, stuur de hele Tweede Kamer en al die aanhang naar huis

Als de gekozen politiek dwaalt of faalt, dan moeten de burgers zelf het heft in handen nemen. Dit zeg ik omdat ik in burgers geloof en ik al die politieke spelletjes spuugzat ben. Zij lokken ons uit om in hen te geloven. Wij geven onze stem aan de waarden en normen die zij zogenaamd ook koesteren. En zodra er een coalitie- /machtsvorming op de agenda komt, dan vervagen al die waarden en normen, waarmee onze stem in de prullenbak belandt.

Elk van onze partijen is dus bereid om hun beloftes aan ons te breken omwille van een coalitie. Zij verkopen deze breuk (oftewel de uitverkoop van onze normen en waarden) met een leuze/leugen dat het land bestuurd moet worden. Wat een onzin! Dit land wordt bestuurd door groot geld en grote machten. Schoof 1 was een schoolvoorbeeld en bevestiging ervan. Er zaten/zitten alleen maar figuranten in. Het zijn de poppetjes die aangestuurd worden door een andere macht, niet die die wij denken via onze democratische rechten te hebben bemachtigd.

Op die schaal hebben de burgers geen macht en geen recht van spreken. Wij stemmen wel, maar onze stem stelt niks voor. Jette mag van mij een koning van vrolijkheid en positieve energie zijn, Bontenbal een nieuwe fatsoenlijke Jezus die van boven naar beneden is gedaald... Zij allen mogen van mij hun toneelstukjes verder opvoeren, ik houd ontzettend veel van theater. Hun spel in een theater zou dan eindigen zodra de coulissen dicht gaan. En dan zouden zij verder geen invloed meer hebben op mijn leven. Echter...

Het toneel van de politiek houdt niet op. Naarmate het spel vordert, des te meer vervagen de uitgesproken woorden en beloftes. Een woord dat in de verkiezingstijd een grote betekenis had, verandert gauw van betekenis. Een waarde die we met onze stem hoopten te bereiken, is van al haar waarde berooft en doorverkocht voor weinig tot niks, zodat een vrolijke lijstrekker een premier wordt en een fatsoenlijke boer zijn droom waarmaakt, namelijk een valse predikant die eigenlijk net zo opportunistisch is als zijn D66-collega en die van de VVD en die van JA21 en noem het maar op. Zelden maak ik een toneelstuk mee dat me zo misselijk maakt dat ik moet kotsen. En wat er nu op ons politiek podium gebeurd is voor mij misselijkmakend. Maar ik moet door. U en ik moeten wel wakker worden om ons werk te doen, zodat we mogen leven. Wij dragen bij, wij leveren veel in. Wij zijn betrokken. Wij zijn deskundig, ieder op zijn manier. Waarom nemen wij de macht niet in (en over) als verkozen politiek faalt of dwaalt? Daar waar politiek een bestuurlijk vacuüm creëert door eigen falen, laat de burgers de hef overnemen.

Creëer burgerministeries gevormd door willekeurig gekozen postcodes.

Schaf posten af die door een man/ vrouw bekleed zouden moeten worden. Zoals ministers en staatssecretarissen. Geef burgers de kans om hun eigen lot in handen te nemen door zich te verzamelen en als groep/vereniging voor eigen belangen en die van de naasten op te komen. De burgers kunnen zichzelf beter vertegenwoordigen dan al die praatjesmakers op het politieke toneel. Schaf ze af. Schaf de politiek af, stuur de hele Tweede Kamer en al die aanhang naar huis. En nodig de burgers uit om ons leven verder in te richten, vanuit een oprechte betrokkenheid. De burger heeft zichzelf lief en al zijn naasten. Alleen diegenen die ons liefhebben zullen voor ons ook opkomen. Politiek heeft het tegendeel bewezen. Politiek houdt vooral van zichzelf. En van de macht. Wij vertrouwden en stemden op hen, maar behalve de uitverkoop van onze waarden en normen, nadat wij voor hen hebben gekozen, is politiek niks meer geworden dan een markt waar wij en alles waar wij voor staan voor de (verdere) verkoop tentoon worden gesteld.

Politiek anno nu dwaalt en vaalt. Geef de burgers de macht (terug)!

