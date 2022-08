De politiek luistert wel, maar gehoorzaamt de stokdove boeren niet

2 aug. 2022 - 17:45

Interessant om dit artikel te onthouden vwb 'wat de Overheid moet doen en vooral niet moet doen'. Dat kan namelijk nog leuk worden wanneer actievoerders op links hun eigen activistische plan trekken. Want bij dergelijke acties en protesten uit het verleden heb ik volgens mij nooit dit soort moralistische teksten voorbij zien komen, maar sois, we gaan t beleven. Overigens de politiek luistert idd wel, maar een beetje erg selectief, toch Alfred? Bv Han Lindeboom die o.m. adviseerde over de stikstof aanpak, en de man is verre van dom, werd ineens door z'n eigen partij doodgezwegen, want t kwam even niet uit in de groene agenda van vriend Geert, omdat die meneer nl los van stikstof het stokpaardje berijdt van een 'andere landbow', want dat is de echte agenda, net als die sub agenda van GL, toch?

