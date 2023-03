De politie vraagt continu persoonsgegevens van demonstranten op na deelname aan protesten

Bij persoonsgegevens kan gedacht worden aan hun adres, burgerservicenummer en geboortedatum, maar ook aan de gegevens van hun ouders en kinderen, zelfs als zij nooit gearresteerd of veroordeeld zijn. Deze gegevens haalt de politie uit de Basisregistratie Personen (BRP), een databank met informatie over iedere inwoner van Nederland. Elke keer dat de politie burgers opzoekt in politiesystemen of een bestaand dossier opent, worden gegevens uit de BRP opgehaald. Dat is volgens de politie noodzakelijk bij het uitvoeren van haar taak.