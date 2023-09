De pepernoten zijn door politiek Den Haag al opgegeten voordat het Sinterklaasfeest is begonnen

23 sep. 2023 - 18:25

Naast de constatering dat de pepernoten op zijn, is het even zo interessant waar de pepernoten dan gebleven zijn: Momenteel wachten er 24,8 miljard pepernoten a.k.a zuurverdiende belastingcenten in het transitiefonds. Geld, wat getrapt via de provincies als douceurtje aan allerlei vervuilers zoals Tata Steel geschonken zou moeten worden om de noodzakelijke vergroening te bekostigen. Rob Jette deed daar afgelopen week nog even mooi kond van. Nederlands belastinggeld dus als uitgangspunt, in plaats van dat dit soort veelal schatrijke bedrijven de vergroening in eerste instantie gewoon zelf bekostigen. Het positieve nieuws is: doordat er geen landbouwakkoord ligt en er straks een nieuw kabinet komt, zijn alle door de provincies ingediende plannen met betrekking tot besteding van gelden uit het fonds op een hellend vlak komen te staan. Ook is de 'instellingswet' voor het activeren van het fonds nog niet door de kamer. Kortom, we zouden volgend jaar zomaar een gigantische financiele meevaller kunnen krijgen. A k.a gewoon ons geld terug.