De Paus en de koning

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Besluiten de katholieken om uitgerekend op de speciaal voor de protestanten verplaatste Koningsdag de Paus te gaan begraven.

Waarom moet nou die Paus per se op zaterdag 26 april… Ja, het is toch godgeklaagd ook zeg, ik kan het niet anders zeggen.

We vieren dit jaar speciaal voor de protestanten Koningsdag niet op 27 april, want dat is een zondag en dan mag je niet koekhappen en wc-pot-werpen en ringsteken en veel te veel bier drinken. Nee, geen Vrijmarkt op zondag, met precies dezelfde ouwe troep als op de Vrijmarkt van vorig jaar, maar dan op het kleedje van een andere eigenaar. God is daar niet van gediend, de protestantse God beveelt rust. Geen Hazesgelal, psalmengezang. Dus het hele zootje is dit jaar verplaatst naar zaterdag.

En wat gebeurt, besluiten de katholieken om uitgerekend op de speciaal voor de protestanten verplaatste Koningsdag de Paus te gaan begraven.

De dood van de Paus kwam overigens voor heel veel katholieken toch nog als een donderslag bij heldere hemel. Hij was in hun ogen in de afgelopen jaren het bewijs geworden dat er leven na de dood is. Voor mij was zijn verscheiden geen verrassing. Nee, toen ik hoorde dat Trump’s co-dictator JD Vance de Paus, tijdens de Paasmis nog wel, kort had gesproken dacht ik al: Dit is de druppel. Vance eiste bij die gelegenheid dat het Vaticaan onmiddellijk zou stoppen met het diversiteitsbeleid. De Paus zei zacht: “Dat hadden we al nooit.” Vance verstond hem niet, de pauselijke stem kwam niet boven het orgel uit. “En ik waarschuw je maar vast,” schreeuwde Vance, “als jij straks het loodje legt en ze kiezen een opvolger, geen rook van kleur, hoor je, witte rook!” Na die opmerking was het gedaan met de kerkvorst.

Maar wat nu te doen met al die Koningsdagfestiviteiten? Organisatoren zitten met de handen in het haar. Het is te laat om nog vergunningen aan te vragen voor grote schermen, waarop de feestvierders op de Vrijmarkt de plechtigheden der ter aarde bestelling in Rome kunnen volgen.

Hosties ham-kaas serveren op de Vrijmarkt, ja, een goed idee, maar waar haal je ze zo snel vandaan?

Er is veel woede, met name boven de grote rivieren. De datumkeuze wordt opgevat als protestantjepesten. En het humeur was al zo slecht, vanwege de katholieke Omtzigt. Die man heeft zo’n Messiascomplex dat hij uitgerekend op Goede Vrijdag zijn politieke dood aankondigde. Men vreesde dat hij op Paasochtend zou wederopstaan, maar dat gebeurde gelukkig niet.

Vrijmarktorganisatoren overwegen nu een kortgeding tegen het Vaticaan, maar dat is volgens Roomse advocaten kansloos, want de mens wikt, God beschikt. Misschien wordt het tijd om van die twee goden één te maken?

