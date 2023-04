De paasvuren in Oost-Nederland moeten blijven

9 apr. 2023 - 8:04

Sorry Han, maar dat is echt onzin. Lang geleden hadden deze paasvuren nog enige betekenis ten behoeve van sociale cohesie, oftewel gezellig samen de natuur en de vruchtbaarheid (of zoiets) vieren. In deze tijden is het gewoon lekker fikkie stoken voor degenen die zo graag hun lege tradities in ere willen houden (want het is zo leuk). Helemaal mee eens! Volgens mij waren we 2000 jaar geleden ook met lang niet zoveel en hoefden we ook geen dingen te doen die totaal over de top zijn! Buitenproportionele vuurstapels zijn wellicht een teken des tijds: iedereen is de weg kwijt! Bij ons in de provincie (Groningen) zijn alleen al 24 Paasvuren, verspreidt over drie dagen: echt enig voor de luchtkwaliteit, het is hier blauw van de rook en dat is slecht voor mijn longen.