De overheid moet ons beschermen tegen de rotzooi van grote bedrijven Opinie

Arabella Burgers

co-auteur: Anne Hanssen

Met de verkiezingen voor de deur is het tijd om opnieuw te vragen: wat verwachten we eigenlijk van onze overheid? De afgelopen jaren zagen we hoe overheidsbeleid vaak de belangen van grote bedrijven dient, terwijl gezondheid, dierenwelzijn, milieu en klimaat ondergeschikt zijn.

Het leven dat wij leiden wordt voor een groot gedeelte gevormd door krachten buiten onszelf. Het bepaalt wat we normaal vinden, wat we gezond noemen en welke keuzes we ethisch verantwoord achten. Onze verzorgingsstaat, die ons zou moeten beschermen, kijkt vaak weg omwille van bedrijfsbelangen. Tata Steel mag doorgaan met onze leefomgeving te vervuilen, het hoge gebruik van pesticiden blijft ons milieu vergiftigen en bewerkte, ongezonde voeding domineert de supermarkt.

Ten koste van ernstig dierenleed wordt goedkoop vlees aangeboden en er is geen serieuze prikkel om diervriendelijker en duurzamer te eten. Ondertussen blijven subsidies naar de intensieve veehouderij stromen, ook al draagt die bij aan milieuvervuiling, klimaatverandering, dierenleed en volksgezondheidsproblemen. In werkelijkheid vindt de echte sturing van ons gedrag al jarenlang plaats, niet door de overheid, maar door marketing van krachtige lobby’s.

Enkele voorbeelden: Tabaksbedrijven ontwierpen hun producten zo dat nicotine sneller verslavend werkte, terwijl ze jarenlang de link met kanker ontkenden. Producenten van asbestplaten hielden de productie draaiende, ondanks dat het kankerverwekkend effect al bekend was. De frisdrankindustrie investeert miljoenen in marketing, onder andere gericht op kinderen, zodat cola en energiedrank vanzelfsprekend worden. En de vleessector maakt reclame met leuke biggetjes en gelukkige kippen die geknuffeld worden door diervriendelijke boeren, terwijl misstanden structureel plaatsvinden en de lobby druk uitoefent op politiek en media om kritiek te temperen.

Consumenten denken dus dat ze zelf kiezen, maar vrije keuzes zijn het nauwelijks: het zijn keuzes die aangestuurd worden door economische belangen en strategische beïnvloeding. Wij willen een overheid die verantwoordelijkheid neemt voor haar burgers, die werkelijk voor ons zorgt, die het welzijn van mens, dier en natuur als uitgangspunt neemt en beleid maakt dat bestand is tegen de toekomst. Geen subsidies voor vervuilende en ongezonde industrie, géén subsidies voor het voortzetten van dierenleed, maar wetgeving en prikkels die gezondheid, duurzaamheid en compassie bevorderen.

Vrijheid betekent kunnen leven in een wereld met schone lucht, veilig voedsel, een gezonde leefomgeving en dieren die niet lijden voor ons gemak. Het betekent keuzes maken zonder misleid te worden door de ongezonde en vervuilende industrie met lobby’s en verborgen subsidies.

De staat moet verantwoordelijkheid nemen als vormgever van een leefomgeving waarin welzijn, natuur en dierenrechten geen bijzaak zijn, maar de kern. Dat is geen betutteling, dat is oprecht zorgen voor onze samenleving. Pas wanneer gezondheid, natuur en dierenrechten worden erkend als fundament voor een rechtvaardige samenleving, kunnen we spreken van échte vrijheid, niet de illusie ervan.