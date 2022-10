De overheid kijkt weg van het inflatiespook

12 okt. 2022 - 14:45

De inflatie is niet een fenomeen dat enkel Nederland raakt, maar heel wat gebieden meer. Pas In geval enkel Nederland geraakt zou zijn, moet je de oorzaak in Nederland zoeken. Als dat aantoonbaar niet het geval is dient de oorzaak elders te liggen. Als eerste komt dan de gestopte toevoer van gas en olie uit Rusland in aanmerking. (Overigens zegt Poetin: ik ga via Nordstream wel gas leveren, mits ik in ruil daarvoor mijn wensen worden gehonoreerd. ) Ik zou dus mijn pijlen richten op Moskou en niet op Den Haag. Waar rook is, moet wel vuur zijn. Maar is dat wel zo? Ik wijs hier op de zaak Lucia de B. De dader moest Lucia zijn. Ze werd veroordeeld, maar ze was onschuldig. En niemand heeft zich toen voor zijn kanis geslagen, want vrijwel iedereen zei: ze was daar werkzaam, zij moet wel de dader zijn. Het zou aangenaam zijn als er niet meteen een schuldige wordt aangewezen, vermijdt dat u achteraf met een rooie kop de straat op moet om uw gezicht terug te vinden.