De overgebleven coalitiepartners zijn net zo walgelijk als de PVV Opinie

Je zou zeggen dat met het verdwijnen van de PVV-ministers uit het kabinet er eindelijk zou kunnen worden geregeerd. Veel Kamerleden zijn bereid Schoof en zijn gezelschap flink de ruimte te geven, net zoals dat gebeurde met het laatste kabinet van Rutte.

Wie daarop hoopte is nu al bedrogen uitgekomen. Het is alweer hommeles tussen de overgebleven coalitiepartijen. Ze kunnen het niet eens worden over de verdeling van de ministersposten. Daarbij is asielzaken niet de hete aardappel die iedereen het liefst wil doorschuiven maar een felbegeerde hoofdprijs.

De minister van asielzaken kan het immers nieuwkomers zo lastig mogelijk maken. Wie weet lukt het zelfs de treiterwetgeving van Faber door de Tweede Kamer te krijgen. Wat zal Wilders dan op zijn neus kijken! En wat zal jij dan een hoge ogen gooien op 29 oktober bij de stembus. Omdat jij het karwei lekker wel geklaard hebt. De drie overgebleven partijen houden een wedstrijdje in xenofoob overkomen. In de hoop dan bij de verkiezingen de oogst binnen te halen.

De jacht op benepen, kleinzielig Nederland is in de beslotenheid van de ministerraad begonnen.

Dit is een belangrijke les. Van de BBB wisten we het al, maar de VVD en het NSC zijn net zo walgelijk als de PVV. Ondanks de inmiddels al obligate scheldtirades op Wilders. Er zit misschien een beetje parfum doorheen om het allemaal te maskeren maar ze stinken net zo hard naar racisme en vreemdelingenhaat als Geert Wilders. Zij verpesten de atmosfeer in het land met hun slechte adem.

Gelukkig staan ze elkaar nu al naar het leven om dat verdomde baantje, om de positie van grootste treiterkop in de klas, om de erfenis van Marjolein Faber, die nu wegzakt in de vergetelheid waar ze thuishoort. Ze zeggen wel eens: twee – nu drie – honden vechten om een been, de vierde loopt er hard mee heen. Daar moeten we dan maar op hopen.

De coalitie van de schande, dat is het. Ondertussen staat fatsoenlijke democraten maar één ding te doen: zoveel mogelijk onderwerpen controversieel verklaren.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

