De orka's zijn terug: nieuwe aanvallen op plezierjachten voor Spaanse kust

Twee Franse zeilers zijn maandag gered door de Spaanse kustwacht nadat hun jacht werd aangevallen door orka's. Het incident vond plaats voor de Baskische kust, vlakbij de stad Deba. De kustwacht omschreef dergelijke aanvallen zo hoog in de Atlantische Oceaan als "ongewoon", aangezien ze normaal gesproken voorkomen in zuidelijkere wateren rond de Straat van Gibraltar.

Het is bij lange na niet voor het eerst dat orka's het op plezierjachten gemunt hebben. De orka's benaderen de boten van achteren en rammen het roer totdat de boot stilligt, waarna ze hun interesse lijken te verliezen. Wetenschappers hebben moeite het gedrag volledig te verklaren, maar denken dat ongeveer 15 orka's uit een groep van 50 verantwoordelijk zijn voor al deze incidenten. Sommige theorieën suggereren dat verveling, territoriaal gedrag of trauma de oorzaak kunnen zijn, dat laatste komt mogelijk voort uit het gedrag van een vrouwelijke orka genaamd White Gladis. Die zou een aanvaring hebben gehad met een plezierjacht terwijl ze zwanger was. Na een aanval op de boot leerde ze dat die onschadelijk gemaakt kon worden door het roer te slopen. Deze kennis zou ze hebben doorgegeven aan andere orka's.