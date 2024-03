Dat meer dan de helft van de nieuwe Tweede Kamerleden niet in staat is een normale speech te houden of om te debatteren, is gek genoeg voor veel Nederlanders niet storend, concludeert Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. Alles is immers in het Grote Eigenbelang. “En als we ooit nog geregeerd worden zal het door minder capabelen met grote monden zijn.”