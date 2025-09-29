De oppositie is het reclamebureau van Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver Persoon volgen

Debatten met Geert Wilders laten steeds hetzelfde patroon zien. Hij is niet bezig met het vinden van oplossingen, maar met het scoren van korte, hapklare uitspraken die makkelijk deelbaar zijn op sociale media. Feiten, nuances en of de waarheid spelen bij Wilders geen rol. Het gaat hem om de indruk, om het beeld van de strijd.

Wilders heeft door de jaren heen zijn eigen werkelijkheid opgebouwd. Hij herhaalt onwaarheden over asielzoekers net zo lang totdat ze vanzelf waarheid lijken te worden voor zijn achterban. Hij presenteert zich vervolgens als de verpersoonlijking van de volkswil: hij spreekt zogenaamd namens “de kiezer”. En zodra de oppositie de handschoen opraapt om hem op feiten te betrappen, heeft hij zijn winst al binnen.

De valstrik

In elk debat zoekt de oppositie de confrontatie, vaak met de beste bedoelingen. Ze willen laten zien dat de PVV-voorstellen onrealistisch zijn, dat Wilders’ retoriek gevaarlijk is. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat Wilders die confrontatie gebruikt als podium. Zijn team knipt de fragmenten, geeft er een eigen draai aan en verspreidt ze razendsnel. En zelfs wanneer hij niet sterk staat, weet hij met een handig gemonteerde video tóch de indruk te wekken dat hij de winnaar is.

De oppositie trapt steeds weer in die valstrik en is zo het reclamebureau van Wilders. Elke aanval is gratis zendtijd voor zijn narratief.

Tijd voor een andere strategie

Dus: stop met eindeloos reageren op Wilders. Laat hem niet telkens het middelpunt van de politieke strijd zijn. De samenleving heeft echt veel meer nodig dan een voortdurend duel met één politicus.

Vertel als oppositie het eigen verhaal in plaats van steeds weer alle tijd aan Wilders te verspillen. Over hoe we de woningnood kunnen oplossen, hoe iedereen mee kan doen in de samenleving, over het belang duurzaamheid, hoe we mensen weer zekerheid en vertrouwen geven en hoe asielzoekers kunnen bijdrage aan de welvaart en pluriformiteit van ons land. Verhalen die gaan over verbinding in plaats van verdeeldheid, over oplossingen in plaats van oneliners. En laat niet het oor naar rechts hangen.

Door die verhalen centraal te zetten, neemt de oppositie haar eigen rol terug. Door koersvast de eigen agenda te volgen. En dat blijven herhalen. Net zo lang dat de echte waarheid ook de echte waarheid van de kiezers wordt. Bouw aan een geloofwaardig alternatief dat hoop en perspectief biedt.

Wilders floreert in het conflict. Als je hem telkens opnieuw probeert te ontmaskeren, geeft dat hem precies wat hij wil; aandacht en een vijand. Dus stop met het reclamebureau van Wilders te zijn en maak je eigen verhaal groot.