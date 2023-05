De oplossing voor ‘parttime prinsesjes’? ‘Je moet betalen, pannenkoek’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

De kinderopvang wordt voorlopig toch niet gratis. “Zo is de Nederlandse vrouwenemancipatie wederom het kind van de rekening”, constateert Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Het falende toeslagensysteem blijft zo tot ten minste 2027 in stand. Dat is niet het enige verlies. Gratis kinderopvang zorgt ervoor dat elk kind naar de opvang kan, ongeacht het inkomen van de ouders, waardoor de kansengelijkheid van alle kinderen vergroot wordt. Bovendien zou het de oplossing zijn voor de grote tekorten aan werknemers.”

Loeb wijst erop dat gratis kinderopvang een “cruciale maatregel is om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten, en de arbeidsparticipatie van vrouwen te stimuleren. Kijk naar de Scandinavische landen die altijd bovenaan staan in de lijstjes van gendergelijkheid. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de gratis kinderopvang.”