De ophef rond giro 555 is absoluut hysterisch

De peilloos diepe kloof in Nederland tussen de voorstanders van een Palestijnse en die van een Israëlische overwinning leidt er toe dat rond deze kwestie normaal redeneren niet meer mogelijk is.

Dat blijkt uit de hysterische ophef rond het openstellen van gironummer 555 voor de slachtoffers van de oorlog tussen Israël, Hamas en Hezbollah. Iedereen die zich daarmee bezig houdt, loopt op eieren om niemand te kwetsen met als gevolg dat nu iedereen over de zeik is. Als de onderlinge verhoudingen niet zo verziekt waren, zou men met gerust hart de volgende oproep kunnen doen:

“Giro 555 wordt opengesteld voor de burgerslachtoffers van de vijandelijkheden in Gaza, de West Bank en Libanon. Het lijden daar kan namelijk niet zonder Uw hulp worden gelenigd. De bevolking geniet geen bescherming tegen de gevolgen van militaire activiteiten. De burgerlijke autoriteiten zijn dermate zwak dat zij geen effectieve en adequate hulp kunnen bieden waar dat noodzakelijk is. De Israëlische overheid is tot nog toe wel in staat gebleken de bevolking tegen de gevolgen van de oorlog te beschermen zodat daar onze hulp niet nodig is”.