De opgedrongen westerse bril Opinie 27-06-2026 • leestijd 3 minuten • 9659 keer bekeken • Bewaren

Mongi Farhani Filmmaker, schrijver en kunstschilder Persoon volgen

Tijdens het WK voetbal in 2026 ontstond er grote ophef rondom de beladen poulewedstrijd tussen Egypte en Iran in Seattle. De FIFA besloot uiteindelijk om officiële promotieactiviteiten rondom 'Pride' te schrappen, nadat beide landen formeel protest hadden ingediend omdat dit haaks staat op hun religieuze en culturele waarden. Tegelijkertijd stonden de lokale Amerikaanse wetgeving en de FIFA toe dat fans persoonlijke regenboogvlaggen meenamen in het stadion. Dit incident staat niet op zichzelf. Het is de zoveelste uiting van een dieperliggend, mondiaal conflict: de dwingende neiging van het Westen om de rest van de wereld door de eigen ideologische bril te bekijken.

Cultureel imperialisme als morele maatstaf

Wat we hier zien, wordt in de politieke filosofie aangeduid als eurocentrisme of cultureel imperialisme. Het Westen gaat er historisch gezien vaak vanuit dat de eigen morele, sociale en politieke ontwikkeling de universele maatstaf is voor de rest van de mensheid. Er is nauwelijks oog voor de eeuwenoude tradities, religies en maatschappelijke structuren van niet-westerse beschavingen.

Wanneer landen weigeren deze specifieke westerse sociale agenda over te nemen, treedt het Westen al snel op als een moraliserende schoolmeester. Dit blijft niet beperkt tot woorden; het wordt vaak gekoppeld aan politieke en economische druk. Denk aan het achterhouden van ontwikkelingshulp, het opleggen van sancties of uitsluiting van internationale verdragen en sportevenementen. Deze betutteling en het gebrek aan respect voor de soevereiniteit van andere volkeren wekt wereldwijd een diepe, terechte frustratie op.

De dubbele moraal en de verschuiving van de macht

Deze westerse retoriek over 'universele waarden' en de 'internationale rechtsorde' heeft haar geloofwaardigheid inmiddels volledig verloren. De wereld is getuige van een selectieve verontwaardiging en een overduidelijke dubbele moraal. Wanneer de eigen strategische belangen in het geding zijn, treedt het Westen daadkrachtig op. Maar wanneer het aankomt op het beschermen van Palestijnse burgerlevens tegen de tirannie en de misdaden van de bezettende macht Israël, geeft het Westen niet thuis. Sterker nog: door de aanhoudende militaire, financiële en diplomatieke steun van met name de Verenigde Staten aan Israël, maakt het Westen zich direct medeplichtig aan een humanitaire catastrofe.

Dit heeft geleid tot een historische verschuiving op het wereldtoneel. Israël en de VS kampen met een ongekende internationale isolatie en hebben elk moreel gezag verloren. In het Mondiale Zuiden en binnen westerse samenlevingen zelf, waar universiteiten en straten volstromen met protesten, pikt men dit beleid niet langer. Het versnelt de overgang naar een multipolaire wereld. Allianties zoals BRICS winnen snel aan kracht omdat landen een internationale orde eisen die gebaseerd is op echte gelijkwaardigheid in plaats van westerse dominantie.

Conclusie: Een failliet moreel kompas

Het huidige internationale systeem bevindt zich in een diepe morele crisis, waarin de prioriteiten van machtige instanties volledig losstaan van werkelijk menselijk leed. De bitterheid van deze realiteit laat zich in één ijzingwekkende paradox samenvatten: een kind in Gaza mag sterven terwijl de wereld toekijkt, maar een regenboogvlag mag onder geen beding ontbreken.

Dit is de pure hypocrisie van de westerse wereldorde. Zolang de internationale gemeenschap met uiterste precisie kijkt naar protocollen en symbolen van inclusiviteit, maar tegelijkertijd wegkijkt bij het systematisch vernietigen van het meest fundamentele mensenrecht, het recht op leven en veiligheid, is elk moreel kompas volledig kwijtgeraakt.