De oorlog in mijn regio Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 62

Iedere regio in ons land heeft wel op een bepaalde manier met het fenomeen oorlog te maken. Door vluchtelingen die voor de oorlog gevlucht zijn. Discussies over uitbreiding van oefenterreinen voor defensie. Of bijvoorbeeld door bedrijven die een rol spelen in de wapenhandel. Het parlement keerde gisteren van reces terug om de omstreden scheepswerf Damen Shipyards met een staatssteun van 270 miljoen euro te spekken. De vraag is welke regio daar het meest van zal gaan profiteren? In de pers wordt gewaarschuwd voor een herhaling van het RSV-drama.

Mijn regio is Rotterdam en de Rijnmond. Daar speelt de haven de hoofdrol. Pas zag ik aan de rand van de Maas een prachtige show van de toneelgroep Wunderbaum, Bulk genaamd, over de vloedgolf van goederen die via de haven ons land binnenstroomt. De doorvoer van wapens werd ook zijdelings aangestipt. Dat de Rotterdamse haven al sinds jaar en dag actief betrokken is bij de internationale wapenhandel is geen geheim.

Met de haven gaat het de laatste tijd niet goed. Had Rotterdam ooit de grootste haven van de wereld, de gemeente liet eerder dit jaar in een noodkreet aan het kabinet weten dat de haven zijn leidende positie in de wereldeconomie voorgoed dreigt te verliezen. “Bedrijven in het havengebied kampen met een complex van problemen, zoals een vol elektriciteitsnet, stikstofbeperkingen en hoge energiekosten. Daardoor stellen veel bedrijven hun investeringen inmiddels uit”, zegt havenwethouder Simons in het AD van 11 februari 2025. De haven wordt eveneens geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis. Moet er gekozen worden voor verduurzaming en nieuwe vormen van energie of willen we vooral blijven behouden wat we nu hebben?

De nieuwe plannen om de Europese en Nederlandse defensie te versterken klinken de Rotterdamse haven dan ook, als je de Volkskrant moet geloven, als muziek in de oren. ‘De grootschalige inzet van militair materieel uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada zou van Nederland een belangrijk doorvoerland maken met de haven van Rotterdam als een van de bruggenhoofden. Op de Tweede Maasvlakte is recentelijk een nieuwe ruim 2 kilometer lange kade opgeleverd die eigenlijk bedoeld is voor containers, maar waar ook tanks, geschut, munitie, en allerhande voertuigen kunnen worden uitgeladen. Defensie moet weten dat er altijd ruimte beschikbaar is, zegt een woordvoerder.’ (Vk 9/7/2025)

Ik moet er niet denken dat Rotterdam, na het bombardement aan het begin van WO II, opnieuw een doelwit wordt. De Russen zullen ongetwijfeld met een vorm van cyberoorlog beginnen om duidelijk te maken dat ze in de gaten hebben welke functie de haven van Rotterdam in militair opzicht vervult.

Pikant is ook het bericht dat het Schiedamse bedrijf Prins Supply er door de Fiod van verdacht wordt sancties te hebben overtreden door schepen van de Russische schaduwvloot te hebben bevoorraad. De Volkskrant baseert zich op bronnen in de Rotterdamse haven. (Vk 5/7/2025)