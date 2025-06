De oorlog, de West Bank en de killing fields van Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Een paar woorden over de situatie hier op de Westelijke Jordaanoever tijdens de huidige Israël-Iranoorlog. Reisbeperkingen beheersen het dagelijks leven meer dan ooit tevoren. Op de eerste dag van de oorlog werden alle checkpoints gesloten en kwam het leven volledig tot stilstand. Sindsdien verschilt de reissituatie van regio tot regio en van dag tot dag. Reizen buiten je stad, dorp of kamp is een puzzel die iedereen voor zich probeert op te lossen. Jeruzalem blijft uiteraard voor bijna iedereen een verboden stad.

De afgelopen dagen is Hebron — een van de grootste steden in de West Bank met 200.000 inwoners — volledig afgesloten door het Israëlische leger. Geen enkel voertuig mocht de stad in of uit. Houd er rekening mee dat er op de Westelijke Jordaanoever zo’n 1.000 fysieke obstakels zijn — aarden wallen, gesloten “poorten” — die vele wegen blokkeren, waardoor Israël hele gebieden eenvoudig kan isoleren door de hoofdwegen af te sluiten.

Bethlehem was gisteren opvallend stil, waarschijnlijk omdat veel auto’s uit Hebron normaal gesproken het Bethlehemgebied binnenrijden. Bovendien lijkt er een tekort aan solar en mogelijk, op termijn, aan benzine, waardoor veel bestuurders proberen brandstof te besparen.

De Allenbybrug naar Jordanië was aanvankelijk gesloten, maar is inmiddels heropend, al is het er erg druk. Degenen die van plan waren via Jordanië internationaal te reizen, kunnen dat nu doen, maar alleen tegen aanzienlijk hogere kosten. De enige luchtvaartmaatschappij die momenteel actief is, is Royal Jordanian; goedkope vluchten zijn er niet.

De Palestijnse Civil Defense heeft geadviseerd om niet vanaf balkons of daken naar de Iraanse raketten te kijken en drukke plekken te vermijden. De belangrijkste veiligheidszorg is dat de Israëlische luchtafweersystemen de raketten onderscheppen en dat vallende restanten van raketten gebouwen of mensen kunnen raken. Sommige gebouwen trillen als raketten elders inslaan.

Gaza

Maar dit alles valt volledig in het niet bij de omstandigheden in Gaza. Een belangrijk propagandistisch effect van de oorlog is het afleiden van de aandacht van de killing fields daar: soldaten die schieten op menigten uitgehongerde mensen en hen voorbereiden op verdrijving, zo niet massale uithongering.

Haaretz publiceerde gisteren een opmerkelijk visueel en tekstueel overzicht van hoe Gaza wordt platgebombardeerd en -gewalst.

In de twintig maanden sinds 7 oktober heeft het Israëlische leger het Jabalya-kamp, Beit Lahia, Beit Hanoun, het oostelijk deel van Gaza-Stad en de buitenwijken van Khan Younis vernietigd. Het leger is nu bezig met de voltooiing van de vernietiging van Rafah — een stad met 275.000 inwoners, ongeveer zo groot als Haifa. Het ziet eruit alsof er een atoombom is gevallen.

Het artikel voegt eraan toe dat “gedurende twintig maanden oorlog tienduizenden oproepen op sociale media zijn gedaan om de Gazastrook plat te gooien, uit te roeien en te vernietigen. Leden van het veiligheidskabinet, parlementsleden en invloedrijke journalisten eisen herhaaldelijk een algehele verdwijning.”