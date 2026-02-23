De onvoorstelbare grofheid van Epstein en zijn makkers Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • Bewaren

Ze spreken de taal van patsers en pooiers

Overal ter wereld zijn journalisten bezig al dan niet met behulp van kunstmatige intelligentie bezig de Epstein-files door te vlooien. De zoektocht gaat voornamelijk naar prominenten die met het grootste seksschandaal van de eeuw in verband kunnen worden gebracht. De oogst is niet mis.

Wat als bijvangst door onder andere de NRC boven tafel wordt gehaald, is de ongelooflijke grofheid van Epstein en kornuiten. De elite die zich opdrong aan deze vermogensbeheerder grossen Stils blijkt in geen enkel opzicht verfijnd te zijn.

Je denkt bij Epsteins kennissenkring aan vorstelijke personen, leden van de Amerikaanse geldaristocratie met wortels in het Fifth Avenue van de negentiende eeuw, oosterse prinsen, wetenschapsmensen van formaat, voorname politici.

Die lezen elkaar sensuele poëzie voor in het gezelschap van aantrekkelijke odalisken. Ze horen thuis in de sfeer die vierhonderd jaar terug tot de Taj Mahal leidde. Zij kennen de Kama Sutra. Zij staan in een traditie van raffinement zoals je die bijvoorbeeld in de Duizend en een Nacht terugvindt. Of de relatie tussen Lodewijk XIV en Athenaís, madame de Montespan.

Je gaat er van uit dat Epstein en zijn vrienden in ieder geval die schijn op zouden houden. Niets van dat alles. Ze nemen de moeite niet. Ze komen niet verder dan onderling vuilbekken. Ze uitten zich in de meest minachtende termen over hun vaste partners. Ze proberen Jeffrey Epstein zelf te overtreffen in grofheden over de meisjes die hij voor hen organiseerde. Dit alles om bij Epstein in het gevlei te komen, te laten zien dat ze uit zijn hout gesneden waren zodat er misschien een uitnodiging in zat om langs te komen op de ranch of het eiland. Als de communicatie ergens op lijkt dan is het die van de Utrechtse corpsleden met hun bangalijsten. Het is de taal en het gedrag van patsers en pooiers.

Ze zijn in de ogen van de barbaren rond Epstein gebruiksvoorwerpen en wegwerpartikelen.

Wie zich zo te kijk zet, verdient geen respect en zeker geen leidinggevende positie. Die conclusie kunnen we nu al trekken.

