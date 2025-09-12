De onopvallende zegetocht van linkse idealisten, abonneer je nu

“We werden bevochten toen we een einde wilde maken aan de nertsenfokkerij”, vertelde Esther Ouwehand, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, afgelopen zaterdag op haar partijcongres. “We werden uitgelachen toen we een verbod wilden op fossiele reclames. En we werden weggehoond toen we 20 jaar geleden begonnen over een vuurwerkverbod.”



Inmiddels zijn er in Nederland geen nertsenfokkers meer en komt er een vuurwerkverbod. De eerste steden hebben ingestemd met een verbod op fossiele reclames. Veel van wat ooit revolutionair lijkt, gebeurt uiteindelijk toch, bedoelde Ouwehand maar te zeggen. Omdat idealisten, zoals die van de Partij voor de Dieren, zich onvermoeibaar blijven inzetten voor een betere wereld.



Lange tijd leek de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek – een subsidie die de allerrijksten disproportioneel bevoordeelt en de problemen op de huizenmarkt vergroot – er niet in te zitten. Te revolutionair. Maar kijk nu eens, zelfs het CDA wil de aftrekpost afschaffen.



De strijd is nog niet gestreden. Reactionair-rechts stribbelt tegen en deinst er daarbij niet voor terug om drogredenen te gebruiken.



Pascal Vanenburg legde daarom deze week uit waarom de verdediging van de hypotheekrenteaftrek door AD-onbenul Angela de Jong kant noch wal raakt. Econoom Antonie Kerstholt weet het ondertussen zeker: ‘Het sprookje van de hypotheekrenteaftrek is uit’.



Ook daarom is er Joop.