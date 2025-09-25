De ongeloofwaardigheid van een zeer goedbedoelde verklaring Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 737 keer bekeken • bewaren

Allereerst wil ik de ChristenUnie bedanken voor de poging om tot een gezamenlijke verklaring te komen. Dit had heel goed kunnen zijn voor het helen van het land.

De volgende partijen hebben echter niet getekend: D66, GL-PvdA, SP, Denk, PvdD en VOLT. Geheel begrijpelijk, aangezien de PVV en FvD er wel op staan (over een paar andere partijen ga ik vandaag niet beginnen). Dit zijn partijen die tot enkele uren voor de verklaring nog precies bezig waren met het onderuithalen van de kern van deze verklaring, met name Wilders over punt twee, die tegen journalist Floor Bremer zei, op een terechte vraag over zijn toon: "U bent niet goed bij uw hoofd". Hij plaatst tweets waarin hij weer spreekt over het redden van Nederland en "een laatste kans".

Zo ook de FvD die tijdens de Technische Briefing gisteren aan het eind van de middag toch weer fascistische begrippen bezigde en verdedigde, waarvoor nota bene de veiligheidsdiensten waarschuwden dat het bijdraagt aan het normaliseren van rechts-extremisme.

Maar er zijn nog talloze andere voorbeelden in de vele jaren sinds deze partijen actief zijn, waaruit blijkt dat het totaal ongeloofwaardig is dat zij op de verklaring staan. Maar het allerbelangrijkste om te beseffen blijft: zonder die partijen was deze verklaring niet nodig geweest.