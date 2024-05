De oneerlijkheid van het pensioenstelsel

De huidige Regeling Vervroegd Uittreden(RVU) voor werknemers die eerder met pensioen willen gaan eindigt op 31 december 2025. Werkgeversorganisaties en vakbonden zitten nog niet op één lijn over dit onderwerp. Vakbond FNV heeft aangekondigd er zelfs over te willen staken.

Sinds het, door velen bejubelde en door andere pensioendeelnemers zwaar verguisde, bereikte Pensioenakkoord uit 2019 weet elke pensioengerechtigde inmiddels wat de gevolgen van dat akkoord zijn geweest. Een onder grote tijdsdruk en vooral zware politieke druk van het laatste kabinet Rutte letterlijk door het parlement gejaagde nieuwe pensioenwet. Welke de gemoederen nog dagelijks in beweging brengt.

De harde werkelijkheid voor pensioengerechtigde werknemers in de laagste inkomenscategorieën laat goed zien dat die groep feitelijk jaren korter van hun pensioen kan genieten in vergelijking met hogere inkomenscategorieën. Voor iedereen een waarheid als een koe.

In ons economisch systeem wordt een hogere opleiding nog steeds beter beloond dan een lagere beroepsopleiding. Qua beloningsstructuur wordt vakmanschap in essentiële beroepen, welke onze samenleving als geheel draaiende houdt, financieel minder gewaardeerd.

Zolang de beloningsstructuur direct gekoppeld blijft aan een hogere opleidingsgraad en de toegevoegde waarde van een werknemer aan onze economie zal dat niet veranderen. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom een medewerker met een hoog kennisniveau die bij de chipproducent ASML werkt véél meer verdient dan een werknemer in de zorg, bij de politie, bouwbedrijf of een ander beroep waarvoor met een lagere scholing kan worden volstaan.

In ons economisch en sociaal stelsel zijn de laagste opleidingsniveaus en inkomenscategorieën altijd de klos. De vraag rijst dan ook of hen niet door werkgevers- en werknemersbonden en de overheid een worst wordt voorgehouden? Zit de oplossing om langer en gezonder van hun pensioen te kunnen genieten niet gewoon in het veel beter doen organiseren van zwaar en essentieel werk en vooral het beter doen betalen ervan?