De ondraaglijke zwaarte van Gaza's lijden

1 sep. 2015 - 12:29

[De Palestijnen hebben de situatie helaas aan henzelf te danken.] Dat zeggen alle bezetters en kolonisten. 'Het is je eigen schuld dat we je samenleving verwoesten, je land en je rijkdommen stelen.' [Als ze de grenzen van 47 hadden geaccepteerd hadden ze veruit het meeste (vruchtbare) grond.] Echt? Had Israël dan zijn plannen ingetrokken, denkt u? Natuurlijk niet. Op Mondoweiss werd recent een onderzoek hiernaar besproken. Bovendien hadden de Palestijnen alle recht om de opdeling van hun land af te wijzen; niet voor niets is het Verdelingsplan nooit in stemming gebracht, en een stille dood gestorven. Feit is dat eind 1947 de massale etnische zuivering van Palestina van start ging, en dat bij de stichting van Israël in mei 1948 al ca. 400.000 Palestijnen verdreven waren. Zes maanden later was dat aantal bijna verdubbeld. Het is te danken aan de (late) tussenkomst van Arabische troepen dat niet heel Palestina kon worden gezuiverd. [Israël heeft zich meerdere keren moeten verdedigen terwijl het de dood in de ogen keek. Na vernietigende overwinningen besloot het land wat van de grond te houden. Alleen een gek zou telkens alles teruggeven,.] Hou toch op met die jaren 60-propaganda. Zowel 48 als 67 waren geplande, door (de voorloper van) Israël gestarte oorlogen. Het zijn de Palestijnen die de dood in de ogen keken, en wier land door zwaarbewapende Europese kolonisten etnisch is (en wordt) gezuiverd. [Als de Palestijnen de huidige situatie accepteren en stoppen met het aanvallen van Israël door het uitvoeren van aanslagen en raketaanvallen dan kan vrede bereikt worden.] Ach, de Palestijnen moeten een kunstje doen om hun rechten te verdienen? Kennelijk zou u zich zo gedragen in hun plaats – dat is de enige relevante conclusie uit uw geschrijf. Anderen verzetten zich tegen hun bezetter. [Door destructieve leiders te kiezen als Hamas. Hamas heeft de vernietiging van de Israëlische staat in zijn grondvesten staan. Hamas zet bijna al zijn middelen hierop in. Terwijl vele Palestijnen dakloos zijn worden de oorlogstunnels verstevigd met het door Israël doorgelaten bouwmateriaal.] Nee, het is anders. Israël is bezig de bevolking van Gaza langzaam te wurgen en ontmenselijken, zoals hierboven door Aldershoff beschreven. Dat u een opgesloten bevolking denkt te kunnen voorschrijven hoe zich te gedragen, is een bizarre trek. Dat u überhaupt accepteert dat miljoenen mensen op grond van hun 'foute' komaf of godsdienst verjaagd en opgesloten kunnen worden gehouden, is al vérgaand. [Door een idioot hoog geboortecijfer groeit het aantal jongeren zonder perspectief. Ook legt dit een grote belasting op de aanwezige resources.] U klinkt als de manager van een reservaat, die verantwoording moet afleggen voor de overbevolking. [In Arabische landen is na meer dan 70 jaar nog steeds sprake van Palestijnse vluchtelingenkampen. Dit toont de onwelwillendheid van Arabieren om het probleem echt op te lossen. Israël de schuld geven is makkelijker.] Alweer fout. Het toont de standvastigheid van de Palestijnen, die zich in grote meerderheid hebben verzet tegen permanente vestiging in de landen die u noemt. Zij willen terug naar hun eigen land, dat zij veelal kunnen zien liggen. Daarin hebben ze het recht aan hun zijde. Er is maar één partij 'onwelwillend': Israël, de kolonisator. [Al met al heb ik niet veel sympathie voor de Palestijnse kwestie. Wel zeg ik eerlijk dat het beleid van Israël in de Westelijk Jordaanoever niet vredebevorderend is. Maar ik heb begrip dat ze dat land houden.] En alweer fout. Het beleid van Israël is illegaal. Niet alleen op de Westoever (incluis Oost-Jeruzalem), ook in Gaza en op de Golan. Dat is geen kwestie van smaak, het is het internationaal recht dat dit bepaalt. [Ik heb meer sympathie voor: Koerden, Tibetanen, Sahrawi's en christenen in het midden-oosten. Om er een aantal te noemen.] Zolang die christenen maar geen Palestijn zijn, kennelijk. [Als slot vind ik de vergelijking van het aantal doden een erg rare maatstaf. Israël weet zijn burgers bijzonder goed te beschermen terwijl Hamas ze als menselijk schild gebruikt.] Sommige burgers worden beschermd, andere afgeslacht. Kwestie van koloniale willekeur, racisme en Apartheid. Wat betreft uw opmerking over het menselijk schild, zit u er weer naast. Het is juist het Israëlische leger dat deze praktijken toepast, bij voorkeur met inzet van palestijnse kinderen. Ik verwijs u naar de rapporten van UNICEF en de UNCRC uit 2013, en dat van de Nederlandse expertmissie uit 2014. Ze staan allemaal online. De belangrijkste conclusies: tussen 2000 en voorjaar 2014 werden door Israël 1.500 kinderen gedood, 6.000 verwond en 10.000 tijdens razzia's ontvoerd. Die cijfers zijn sindsdien fors opgelopen. Overigens betreft dit alleen minderjarigen. [Als allerlaatst verbaast het met dat alleen Israël op de korrel wordt genomen terwijl Marokko in de Westelijke Sahara hetzelfde doen. Ook de Saudische bombardementen in Yemen hebben aan duizenden mensen en honderden kinderen het leven gekost. Geen haan die er naar kraait echter want de daders zijn moslims.] Laatst las ik nog het verwijt dat wél wordt opgetreden tegen Rusland vanwege de bezetting van de Krim, maar niet tegen Israël vanwege de bezetting van Palestina. Iran wordt geboycot vanwege de verdenking een nucleair wapen te willen produceren, Irak werd er zelfs voor verwoest, maar Israël wordt niet eens aangesproken op het bewezen bezit én gebruik van MVW's. Kennelijk is uw verbazing beperkt tot gevallen waarin de daders moslim zijn.