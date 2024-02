De onderbelichte geschiedenis van Jaap de Hoop Scheffer

De laatste tijd is de veelgeprezen heer Jaap de Hoop Scheffer veel als duider in het nieuws. Daarbij blijft een belangrijk aspect van zijn achtergrond onderbelicht.

In 2003 viel Amerika Irak binnen (met uiteindelijk de oprichting van IS tot gevolg). Deze inval was illegaal. Dat is niet mijn persoonlijke visie maar dat is geconcludeerd door de commissie-Davids.