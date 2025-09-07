De onbedoelde zelfmoord van de publieke omroep Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 448 keer bekeken • bewaren

Een paar dagen terug heeft Pascal Vanenburg op glasheldere wijze uiteengezet hoe rechts steeds meer greep krijgt op de publieke omroep. Dit proces is al jaren aan de gang. Het begon met de opkomst van Pim Fortuyn, de uitvinder van het eeuwige geklaag en gejeremieer dat de stem van de gewone mensen in de media niet gehoord wordt. Sindsdien verspreidt rechts het frame dat de publieke omroep een links elitair bolwerk was. Het hield dit zo lang vol dat ze het op het Mediapark zelf gingen geloven.

Of begonnen het in de broek te doen. Wat nu bij de publieke omroep gebeurt, lijkt wel een kopie van het buigen voor Trump en zijn eisen, wat je op dagelijkse basis in de Verenigde Staten ziet gebeuren. Als we maar een beetje meebuigen, kunnen we erger misschien voorkomen.

Nu kunt U zeggen: de publieke omroep is veel meer dan die talkshows. Toegegeven maar ze vormen wel het uitgangbord waarmee ze hun identiteit tot uiting laten komen. Kijk maar naar de ontbijttelevisie van WNL Het zijn gezichtsbepalende programma´s. Ze geven kleur aan het hele bestel en die kleur wordt steeds rechtser. Zo probeert de publieke omroep een wit voetje te halen bij de partijen die haar het meest belagen.

Met moet zich op het Mediapark geen illusies maken. Rechts en met name de VVD is al sinds het aantreden van de kabinetten Rutte met consequente ondermijning bezig. Omroepverenigingen worden tot fusies gedwongen, de ene bezuiniging volgt op de andere. Nooit is het genoeg. Ze kunnen een beeld van Wilders met een halo om zijn kop elk half uur in beeld brengen, ze zullen geen genade krijgen. Rechts zal pas rusten als de publieke omroep totaal onschadelijk is gemaakt. Ook hier geeft Trump trouwens het voorbeeld.

In deze tijd is de ondersteuning van het midden en links dus hard nodig. Momenteel zijn de angstige omroeptsaartjes hard bezig die met hun programmering en hun buigen voor de rechtse propaganda óók van zich te vervreemden. Straks zullen linkse mensen en hun organisaties de schouders ophalen als de VVD met steun van PVV, FvD en Ja21 uithalen voor de genadeslag.

Daar heeft de publieke omroep het dan zelf naar gemaakt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

