De oceaan was nog nooit zo leeg

31 jan. 2011 - 14:28

Daarvoor in de plaats zitten de oceanen vol met plastic. Vanuit de ruimte lijken de oceanen maagdelijk blauw. Maar schijn bedriegt. Jaarlijks belanden miljoenen tonnen afval in de oceanen. Tachtig procent hiervan is plastic. Het plastic wordt meegevoerd door de grote hoofdstromingen in de wereldzeeen. De hoeveelheid plastic is zo groot dat er nu midden in de stille oceaan een eiland drijft van plastic met een oppervlak zo groot als Frankrijk en Spanje samen. Mariene bioloog: Jan van Franeker: ‘Bijna alle vogels hebben stukjes plastic in hun maag. Het zijn vliegende vuilnisbakken!’ In plastic zitten allerlei chemische stoffen zoals Fenol A. In contact met water lekt het uit het plastic. Ze komen terecht in het oppervlakte water. Momenteel zit er overal ter wereld Fenol A in het oppervlakte water. Volgens wetenschappers heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van geslachtsorganen bij mens en dier.

