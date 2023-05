De obstakels in het huidige én het nieuwe pensioensysteem

De nieuwe pensioenwet heeft, naast voordelen zoals een indexatiegrens van 105%, nieuwe obstakels. Vooral afkomstig uit het D66 en VVD-kamp, zoals de afgewentelde compensatie. Een ander obstakel is het ongelijk verdelen, per leeftijdscategorie, van reserves en toekomstige beleggingsopbrengsten. Ook wordt het mogelijk dat met meer geld wordt gerekend in een leeftijdscategorie dan gespaard. Voor gepensioneerden dreigt een dalende pensioenuitkering bij het stijgen van de leeftijd. Tenzij in de onderhandelingen per pensioenfonds besloten wordt tot een zogenaamd collectieve uitkeringsfase voor gepensioneerden.

Samengevat: de politiek heeft obstakels aangebracht in het huidige pensioenstelsel en ook in de nieuwe pensioenwet die in behandeling is in de Eerste Kamer. Mensen die stellen dat het huidige stelsel met wat aanpassingen beter is vergeten dat de meerderheid van het parlement weigert de huidige obstakels op te ruimen. Het beste zou zijn alle politieke stokpaardjes-obstakels op te ruimen. Gegeven de opstelling van politici is dit een illusie.