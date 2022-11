De NVWA kijkt weg van afschuwelijke misstanden bij Brabantse hondenfokkerij Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

© Foto: House of Animals

‘’NVWA en House of Animals in actie tegen broodfok in Brabant’’, kopte de Telegraaf deze week. Ik kon het bijna niet geloven. Je zou bijna denken dat het een gezamenlijke actie is tegen horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel. Was het maar waar. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) werkt niet samen met NGO’s. Integendeel, we worden tegengewerkt omdat we kritiek hebben op de handhavingskwaliteit van de NVWA.

Bij het lezen van ‘handhavingskwaliteit’ zou je denken dat ze bij de NVWA iets goed doen, maar dat is helaas niet het geval. Het optreden van de NVWA bij de broodfokker in Eersel, waarover wij deze week een schokkende reportage publiceerden, is geen uitzondering, maar exemplarisch voor de werkwijze van de toezichthouder. Zo geven onderstaande schokkende beelden aan waarmee je als broodfokker, onder het toeziend oog van de NVWA, kunt wegkomen in Nederland:

De NVWA is al jaren op de hoogte van de afschuwelijke misstanden bij dit bedrijf. Ze hebben er in juni van dit jaar zelfs nog een inspectie gedaan. Onze beelden (bovenstaand) werden ruim twee maanden na de controle door de NVWA bij hetzelfde bedrijf gemaakt. Gezien de schrijnende situatie, die de NVWA overigens zelf bevestigt, hadden ze meteen moeten ingrijpen. Maar er gebeurde helemaal niets. Ik durf zelfs te stellen dat de situatie sinds juni is verslechterd. De geur van rottend rauw vlees en urine en ontlasting op hete dagen hebben we niet kunnen vastleggen, maar onze mensen die er waren werden er letterlijk misselijk van. En dan heb ik het nog niet over de aanblik van die honderden honden in smerige hokken. Vaak bang, sociaal gestoord, ellendig en verwaarloosd.

Met een haastig in elkaar gesmeten PR-filmpje sloeg de NVWA zichzelf vorige week nog op de borst, naar eigen zeggen verrichten ze geweldig werk om de malafide hondenhandel tegen te houden.

Omdat de broodfokker volgens het bestemmingsplan helemaal niet op die plek in Eersel actief mag zijn, sturen we onze reportage en bevindingen ook naar alle gemeenteraadsleden van Eersel, de wethouders en de burgemeester. Vandaag krijgen we per mail te horen:

“Wij zijn inderdaad ook geschokt door de beelden. Als gemeente werken we daarom samen met verschillende partijen om hiertegen op te treden. Wij willen net als u hier zo snel mogelijk een einde aan maken.”

Dat is heel fijn natuurlijk. De gemeente heeft met betrekking tot het (gebrek aan) dierenwelzijn melding gemaakt bij de NVWA, zo laat zij verder weten. Dit is de reactie die de gemeente van de NVWA kreeg, overeenkomstig als die werd gegeven aan Hart van Nederland over ons onderzoek naar deze horrorfokker:

“Het zijn hele nare beelden om te zien. Dit is niet de manier hoe honden gehouden moeten worden en de situatie is daar niet oké. Helaas komen deze beelden ons bekend voor omdat de NVWA, samen met de politie, er in juni van dit jaar zijn geweest voor een gezamenlijke inspectie. Daar hebben we dezelfde overtredingen geconstateerd zoals te zien is in deze video. Daarom doet de NVWA momenteel onderzoek om deze fokker zowel via het bestuurs- als strafrecht te kunnen aanpakken. Daar hebben we een grondig dossier voor nodig dat ook voor de rechter overeind blijft staan. Dat kost helaas tijd.”

Serieus? Hoeveel jaren hebben jullie nodig daar bij de NVWA? Dat dossier ligt er allang. Jullie zijn hier al zo vaak geweest. Onder toeziend oog van de NVWA heeft dit bedrijf kunnen groeien en groeien. Daarbij: binnen het uur kan er veterinaire hulp afgedwongen worden door middel van bestuursdwang. We besloten daarom om de broodfokker zelf te confronteren met de misstanden in zijn bedrijf:

Inmiddels hebben tientallen (ex-)medewerkers van de NVWA zich als klokkenluider bij ons gemeld, omdat ze het niet meer kunnen aanzien hoe de dieren de dupe zijn van de wanprestaties van de NVWA. Malafide hondenfokkers worden niet of nauwelijks bezocht en als ze worden bezocht niet aangepakt zoals het interventiebeleid voorschrijft. En dan heb ik het nog niet over alle misstanden in slachthuizen, bij veetransporten, op paardenmarkten en ga zo maar door. De instrumenten die het strafrecht en bestuursrecht aanreiken worden niet of nauwelijks benut door de NVWA.