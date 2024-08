De NS prijst zich definitief uit de markt, Nederland stevent af op een vervoerscrisis Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Met de maatregelen voor volgend jaar prijzen de Nederlandse Spoorwegen zich definitief uit de markt. Misschien komt dat omdat er met directeur-generaal Wouter Koolmees een soort hoofdboekhouder de leiding heeft en geen spoorwegingenieur of vervoersecononoom maar laten wij dát thema hier verder buiten beschouwing houden.

In 2025 gaan de treintarieven met ongeveer 9% omhoog. Wat krijgt de reiziger daarvoor terug? Men wil bezuinigen op het moderniseren van bestaande treinen. Zo zijn usb-poorten wat de NS betreft wellicht nergens voor nodig. Het AD berekent dat een enkele reis Den Bosch-Amsterdam straks €19,60 kost . Een dagje uit met zijn tweeën komt dan op bijkans €80 en met de dalurenkorting €48.

Volgens de site Via Michelin ben je voor een autorit tussen Den Bosch en Amsterdam €12 kwijt aan brandstofkosten. Daar moet je natuurlijk parkeergelden, belastingen en onderhoudskosten van de wagen bij optellen om tot een eerlijke vergelijking te komen. Wie met een auto voor de deur die kosten tóch al maakt, is met de trein in ieder geval fors duurder uit en zeer spectaculair als je met meer personen reist. Daarvoor belooft de NS je dan vervoer in ouderwetse treinen.

Koolmees wilde deze tariefsverhoging verleden jaar al doorvoeren maar kon die uitstellen door een eenmalige subsidie van het toenmalige kabinet.

Dit fiasco laat opnieuw zien dat de privatisering van het openbaar vervoer een spectaculaire mislukking is. In plaats van beter en goedkoper is het allemaal slechter en duurder geworden. De steeds verder gaande uitdunning van het busvervoer verergert de situatie. Wie buiten de grote steden op het platteland woont, kan bijna niet meer zonder auto om het dorp uit te komen. Als je dan toch rijdt, ben je een dief van je eigen portemonnee als je parkeert bij een station en met de trein verder reist

Nederland stevent al jaren af op een vervoerscrisis. Het steeds maar toenemende aantal automobielen verstopt de wegen. Met dit beleid is een structureel verkeersinfarct op den duur niet te vermijden. De Nederlandse Spoorwegen zijn daarbij onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. De conclusie is duidelijk maar ideologisch voor de meerderheid van de politiek onaanvaardbaar: marktwerking in het openbaar vervoer leidt tot de ene ontsporing na de andere.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.