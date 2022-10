De NPO moet een aparte radiozender oprichten over sport

Sportverslaggeving is zeker een taak voor de publieke omroep. In 2020 was niet minder dan 29% van de bevolking aangesloten bij een sportclub. We hebben het hier niet over supporters of liefhebbers maar over actieve deelnemers. Dat rechtvaardigt het oprichten van een specifieke sportzender die 24 uur per etmaal in de lucht is met reportages en achtergrondverhalen. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor sporten die niet meteen de emoties van miljoenen gaande houden. NPO 1 wordt dan uitsluitend een praatzender voor nieuws, actualiteiten, achtergronden en discussie.