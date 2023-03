De normale mensen hebben de verkiezingen verloren, nu is het de beurt aan Caroline van der Plas

Marcel van Roosmalen geeft als Druktemaker bij De Nieuws BV zijn eigen analyse van de verkiezingen. BBB is volgens hem de Joodse Raad 2.0 want de partij mag nu mee gaan bepalen welke boeren er geëlimineerd worden. Hij ziet het allemaal misgaan. Caroline van der Plas negeert serieuze kritiek en de boeren blijven hun onredelijke zelf.

Toch is er zelfs bij Van Roosmalen ook sprake vreugde, al is het dan schadenfreude. En wel over de boerenlullen Wilders, Baudet en Van Haga. Zij zagen de voederbakken, die ze voor hun stemvee klaargezet hadden, leeggevreten worden door BBB.