De noodknop van Wilders

Vandaag wordt het ingezet tegen asielzoekers, maar morgen misschien tegen anderen.

Er wordt veel gezegd over de asielproblematiek in Nederland. Geert Wilders waarschuwt dat "Nederland één groot AZC wordt" en roept op tot een noodwet om buitengewone maatregelen te nemen. Hij wil dat het kabinet een beroep doet op buitengewone omstandigheden om het asielbeleid strenger te maken. Maar is dat wel nodig? Ik denk van niet.

Laten we eerst eens kijken naar de feiten. Ja, er komen asielzoekers naar Nederland, ongeveer 50.000 mensen op 18 miljoen inwoners, dus dat is tussen de 0,2 en 0,3%. Dat zorgt voor problemen bij de opvang, juist omdat de spreidingswet er niet kwam. Centra zitten vol en er is te weinig huisvesting. Maar dit betekent niet dat Nederland in een crisis verkeert die het bestaan van de natie bedreigt. De vraag die we ons moeten stellen is: hebben we echt een "noodwet" nodig, of is dat een overdreven reactie?

Noodwetten zijn bedoeld voor situaties waarin de veiligheid van het land op het spel staat, zoals oorlog of rampen. De komst van mensen die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming valt daar niet onder. Nederland heeft sterke wetten, internationale afspraken en verdragen die ons verplichten om vluchtelingen een eerlijke kans te geven. Het idee dat we de wet moeten buigen omdat de opvang volloopt, ondermijnt die basisprincipes.

Wat Wilders voorstelt, is gevaarlijk. Hij wil een noodwet waarmee de regering extra macht krijgt om in te grijpen zonder de gebruikelijke parlementaire controle. Dat klinkt misschien effectief, maar wat houdt dat in voor onze rechtsstaat? We hebben geleerd dat macht zonder controle een risico is. Vandaag wordt het ingezet tegen asielzoekers, maar morgen misschien tegen anderen. Dit soort maatregelen brengt ons niet vooruit, het verzwakt de fundamenten van onze democratie.

Laten we niet vergeten dat Nederland sterk genoeg is om dit probleem aan te pakken zonder onze democratie en rechten op te offeren. Er zijn genoeg oplossingen die binnen de bestaande wetten passen. We kunnen bijvoorbeeld efficiëntere asielprocedures invoeren, zodat mensen sneller weten waar ze aan toe zijn. Of meer druk uitoefenen op de Europese Unie om de verantwoordelijkheid eerlijk te verdelen.

Wilders speelt in op angst, maar angst is een slechte raadgever. Ja, het asielsysteem heeft problemen, maar we moeten niet doen alsof het land in brand staat. Wat we nodig hebben is een helder en doordacht beleid, geen paniekreacties zoals een noodwet. We kunnen het probleem beheersen zonder onze waarden en vrijheden op te geven.