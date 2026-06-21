De nieuwe wooncrisis is niet de hypotheeklast, maar de onderhoudsschuld Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 130 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Al jaren waarschuwen de Europese Commissie, het IMF en de OESO dat Nederlandse huishoudens de hoogste hypotheekschulden van Europa hebben. Den Haag relativeert die waarschuwingen stelselmatig met het argument dat Nederlanders veel sparen, pensioenvermogen opbouwen en hun hypotheeklasten doorgaans probleemloos betalen.

Toch dient zich op de woningmarkt een nieuwe vorm van financiële kwetsbaarheid aan. Door de schaarste aan woningen kopen steeds meer starters voormalige sociale huurwoningen die door beleggers worden uitgepond. Daarbij nemen zij vaak niet alleen een woning over, maar ook de financiële gevolgen van jarenlang uitgesteld onderhoud.

Deze woningen bevinden zich regelmatig in complexen met achterstallig onderhoud, verouderde installaties, asbest en financieel zwakke Verenigingen van Eigenaars (VvE's). Begin 2026 bleek uit onderzoek dat ongeveer 20 procent van de VvE's financieel ongezond is. Eerder onderzoek liet zien dat ongeveer de helft onvoldoende spaart voor toekomstig onderhoud.

De rekening van deze nalatenschap van vertrekkende beleggers komt uiteindelijk terecht bij de nieuwe eigenaren. Vaak zijn dat starters die hun volledige spaargeld hebben ingezet en maximaal hebben moeten lenen om een woning te kunnen kopen.

Van woning naar financiële tijdbom

Jarenlang uitgesteld onderhoud verdwijnt niet vanzelf. Daken moeten worden vervangen, gevels hersteld, liften vernieuwd en asbest gesaneerd. Ook verduurzaming vraagt om forse investeringen.

Wanneer een VvE daarvoor onvoldoende reserves heeft opgebouwd, resteert een forse verhoging van de maandelijkse bijdrage of een extra incidentele betaling ineens die kan oplopen tot tienduizenden euro's per appartement.

Voor starters die hun financiële ruimte al volledig hebben benut, kan zo'n tegenvaller grote financiële gevolgen hebben. De woning die zekerheid moest bieden, verandert dan in een bron van financiële stress en onzekerheid.

De markt beschermt starters onvoldoende

Politiek en overheid gaan ervan uit dat de onderzoeksplicht van de koper en de informatieplicht van de verkoper voldoende bescherming bieden. De praktijk laat iets anders zien.

Verkopende beleggers beperken hun aansprakelijkheid vaak via ouderdoms-, asbest- en niet-zelfbewoningsclausules. Tegelijkertijd hebben zij als verhuurders en eigenaren met stemmacht binnen de VvE, jarenlang wezenlijke invloed gehad op het onderhoudsbeleid.

Ook de onderzoeksplicht van kopers kent grenzen. Veel achterstallig onderhoud van het wooncomplex is tijdens een bezichtiging niet zichtbaar. Dat geldt eveneens voor een onderverzekering van opstal- en asbestschade .Of de kwaliteit en betrouwbaarheid van verouderde en onrealistische meerjarenonderhoudsplannen.

Ook banken hebben een verantwoordelijkheid

Banken beoordelen weliswaar zorgvuldig of een koper de hypotheeklasten kan dragen, maar kijken veel minder naar de toekomstige onderhoudsverplichtingen die verbonden zijn aan het bezit van een appartement.

Daardoor kan een starter volgens alle bancaire normen kredietwaardig zijn, terwijl tegelijkertijd voorzienbaar is dat binnen enkele jaren forse onderhoudskosten op hem of haar afkomen. Taxaties zouden daarom veel explicieter aandacht moeten besteden aan achterstallig onderhoud, onderhoudsreserves en de financiële gezondheid van de VvE.

Europa krijgt alsnog gelijk

De waarschuwingen van Europese instellingen gingen nooit alleen over hoge hypotheekschulden. Zij wezen vooral op de kwetsbaarheid van huishoudens wanneer hoge schulden samengaan met onvoldoende financiële buffers voor tegenvallers.

Precies dat risico waarvoor gewaarschuwd is manifesteert zich nu bij een groeiende groep starters. Zij kopen woningen in complexen waar appartementen worden uitgepond en onderhoud jarenlang is uitgesteld. En ontdekken pas na aankoop wat de werkelijke kosten zijn.

Het wrange is dat deze onderhoudsschulden niet zijn veroorzaakt door starters, maar voortkomen uit jarenlang beleid van professionele verhuurders en beleggers die hun bezit nu te gelde maken en letterlijk cashen ten opzichte van de oorspronkelijke aankoopprijs van deze voormalige sociale huurwoningen. De financiële gevolgen van hun aanwezigheid in VvE’s worden nu geruisloos doorgeschoven naar een generatie die toch al moeite heeft een woning te bemachtigen.

Als politiek en toezichthouders werkelijk werk willen maken van financiële stabiliteit op de woningmarkt, dan moeten kopers in financieel zwakke VvE's beter worden beschermd. Gebeurt dat niet, dan dreigt een nieuwe wooncrisis. Niet omdat starters hun hypotheek niet kunnen betalen, maar omdat zij worden geconfronteerd met de rekening van jarenlang uitgesteld onderhoud. Dat is een schuld die nergens in de hypotheekakte staat, maar uiteindelijk wel betaald moet worden.