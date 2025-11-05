De nieuwe Tweede Kamer kan nu doorpakken op belangrijke dossiers en zo de formatie op gang brengen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de ontwikkelingen in Den Haag, voor zo ver die nog bij te houden zijn. Allereerst is er natuurlijk de aanstelling van Wouter Koolmees tot verkenner. Kee vertelt dat hij de president-directeur van de NS al eerder had benaderd om die rol te vervullen in Pauw & De Wit, de talkshow waar hij politiek redacteur is. "Hij hield dat af dus je begrijpt dat ik nu teleurgesteld ben dat hij het alsnog gaat doen voor het parlement," merkt Kee spottend op.

Van Jole ziet een uitweg uit de impasse. Hij wijst er op dat de Tweede Kamer van samenstelling is veranderd en er zowel een centrumlinkse als centrumrechtse meerderheid is. "Omdat er de facto amper nog een kabinet is kan de Kamer zelf gaan regeren en tot akkoorden komen op deelgebieden. Als dat vaker lukt, wordt de halsstarrige houding van de VVD onhoudbaar." Kee is het met dat eerste eens: "Er zijn een aantal grote dossiers waar die partijen elkaar goed op zullen kunnen vinden."

Het gaat ook nog even over Yesilgöz. Volgens Kee is haar positie ijzersterk maar Van Jole sluit niet uit dat ze in een later stadium alsnog terugtreedt. "Ze heeft gewoon twee verkiezingen verloren en gezien het enorme aantal voorkeursstemmen voor Karremans zal bij de partij het besef doordringen dat ze verkiezingen hadden kunnen winnen met hem als lijsttrekker. Een derde van de VVD-kiezers is gevlucht naar D66, CDA of is thuisgebleven."

Daarna komt de rol van de talkshow Pauw en De Wit ter sprake. In De Volkskrant verklaarde de woordvoerder van JA21 dat het succes van de partij is te danken aan dat programma omdat er ruim baan werd gemaakt voor Eerdmans en Coenradie. Kee bestrijdt dat. "Ze stonden toen al op 10 zetels in de peilingen."