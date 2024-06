De nieuwe pensioentrein dendert voort terwijl Omtzigt oorverdovend stil blijft Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Regeringscommissaris transitie pensioenen ziet geen reden voor uitstel invoering op 1 januari 2028

Pieter Omtzigt heeft veel van zijn kiezers aangesproken door zijn felle verzet tegen invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zijn gefundeerde kritiek op de vele losse eindjes in de nieuwe pensioenwet wordt door menig pensioendeskundige gedeeld. Hij heeft er zelfs het NSC Tweede Kamerlid Agnes Joseph als pensioendeskundige voor binnengehaald.

De regeringscommissaris transitie pensioenen Fieke van der Lecq heeft in een interview in het Financieele Dagblad aangegeven dat zij geen onoverkomelijke belemmeringen ziet om de deadline van invoering van 1 januari 2028 op te schorten. Dit in tegenstelling tot andere geluiden van deskundige instanties, waaronder de toezichthouder de Nederlandse Bank die terughoudender zijn in hun oordeel.

Opvallend is ook dat voornoemde regeringscommissaris de wetgever oproept om de wet niet meer te veranderen. Als dat advies onverkort wordt gevolgd door de nieuwe regering dan is alle ophef en fel verzet door Omtzigt, de PVV en BBB, gewoon kiezersbedrog geweest.

Nadat de inhoud van het hoofdlijnenakkoord bekend is geworden weten we ook dat niet in dat akkoord opgenomen onderwerpen zogenaamde vrije kwesties zijn waarover voorstellen kunnen worden gedaan door de regering of de Tweede Kamer.

De internationale financiële markten zijn in tijden van grote internationale crisissen vaak uiterst grillig en onvoorspelbaar. De trein met een lading van 1500 miljard euro aan pensioenvermogen raast met de nieuwe pensioenwet vol met losse eindjes door in Nederland. Op het moment van invoeren is het collectief gespaard pensioenvermogen opgedeeld in miljoenen casino spaarpotjes van individuele pensioengerechtigden.

Deze tijd van grote geopolitieke spanningen, oorlogen en veranderingen in de politieke en financiële wereld geeft iedere pensioengerechtigde niet echt een vertrouwenwekkend en rustgevend gevoel over het waardebehoud van zijn pensioen.