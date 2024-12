De nieuwe inquisitie tegen andersdenkenden Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 281 keer bekeken • bewaren

© Francisco de Goya, Inquisitie (1808) Collectie: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Het heeft de afgelopen periode landelijk mensen geschokt en bij velen in Nederland verbazing gewekt. Het kabinet wil een ‘staatsinquisitie’ opzetten om religie steeds meer uit het publieke domein te verdringen. Het kabinet maakt zijn intenties duidelijk en kondigde onlangs plannen aan om andersdenkenden aan te pakken (zie wetsvoorstel staatsecretaris VVD toezicht informeel onderwijs en motie Becker van de VVD om te registreren waar Nederlanders met migratieachtergrond in geloven).

Inquisitieambtenaren

De plannen om de Onderwijsinspectie als gedachtenpolitie langs vrije en onafhankelijke ‘informele weekendscholen’ te sturen, wekken de indruk dat het huidige kabinet terug wil naar de Middeleeuwen om op repressieve wijze groepen te straffen die anders denken. De Onderwijsinspectie fungeert dan als een uitvoerende tak van een soort staatsinquisitie, die groepen andersdenkenden in de samenleving wil vervolgen als hun gedachtegoed afwijkt van dat van de staat. Het idee dat we straks ‘inquisitieambtenaren’ hebben die ons controleren of wij ons daadwerkelijk gedragen en denken zoals de overheid dat wil, is ronduit angstaanjagend.

Het ironische is dat Nederland dit in het verleden echt heeft meegemaakt. Het was nota bene een van de redenen waarom de Nederlanders in opstand kwamen tegen de katholieke Spanjaarden, die alles wat niet-katholiek was hadden verbannen en vervolgd. De protestantse Jan de Bakker uit Woerden werd in de 16e eeuw op de brandstapel gegooid omdat hij afweek van de dominante staatsideologie. Boeken van andersgelovigen (protestanten) werden verbannen door de overheid en alles moest door de overheid eerst gecontroleerd worden alvorens religieuze boeken gepubliceerd mochten worden. Er was geen ruimte en vooral geen vrijheid om anders te denken.

We hebben niet lang geleden nog in de Sovjet-Unie kunnen zien hoe de overheid religie uit het publieke domein had verbannen en het staatsatheïsme werd opgelegd. Mensen werden onderdrukt en mochten niet zichzelf zijn. Priesters werden gearresteerd of vermoord, eigendommen van de kerk werden in beslag genomen, en er vonden nog meer pijnlijke zaken plaats (1).

Weekendscholen en informeel onderwijs

Informeel onderwijs, oftewel ‘weekendscholen’, wordt niet gefinancierd door de overheid en wordt door verschillende gemeenschappen zelf georganiseerd en gefinancierd. Indien een instelling zaken verricht die tegen de wet ingaan, bestaat er al wetgeving om de betreffende instelling strafrechtelijk te vervolgen. Iedereen wordt immers geacht zich aan de wet van het land te houden. Zelden komt het voor dat een levensbeschouwelijke instelling strafrechtelijk wordt vervolgd, dus we kunnen stellen dat het in algemene zin goed gaat. Het sinistere is dat de overheid dit dondersgoed weet, maar andersdenkenden wil afstraffen voor hun vrijheid om anders te denken, specifiek de moslimgemeenschap die zij het hardst willen treffen. Vermoedelijk omdat deze gemeenschap zich het minst heeft geconformeerd aan het seculier liberalisme (de staatsideologie).

Ik wil Nederland eraan herinneren dat niet alleen Nederland heeft geleden onder de beruchte inquisitie in Europa, maar ook moslims in Spanje van de 15e tot de 18e eeuw. Voor degenen die de oude geschiedenis van moslims in Europa een beetje kennen, weten dat moslims al bijna 1000 jaar leefden in Spanje en Portugal. De laatste heimelijke moslims van Spanje en Portugal, die Moriscos werden genoemd, werden volledig geassimileerd in de 18e eeuw. Zo werd zelfs nog in 1769 een geheime moskee ontdekt in Cartagena, in de provincie Murcia (2).

Moslims en joden werden in de 16e en 17e eeuw massaal vervolgd en verdreven in Spanje, waarna zij met open armen, in vrijheid en veiligheid, werden ontvangen in de moslimwereld, zoals in het Marokkaanse en Ottomaanse rijk. De uit Frankrijk geëmigreerde rabbijn van Edirne in Turkije, Isaac Zarfati, schreef in de 15e eeuw een brief aan zijn mede-joden in Europa om hen uit te nodigen zich in de moslimwereld te vestigen, en zei: “Is het niet beter voor jullie om te leven onder de moslims dan onder de christenen? Hier kan iedereen in vrede wonen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom.”. (3)

Historische vervolging van andersdenkenden

De vervolging van moslims en joden door de inquisitie ging op geleidelijke wijze. Het begon met verdachtmakingen, daarna wetgeving door de overheid, zoals het verbieden van de gebedsoproep (Adhan) en halal slachten, het sluiten van moskeeën, en het verbod op het schrijven en spreken van de Arabische taal. Ook islamitische kledingdracht werd verboden. Moslims moesten een speciale ketting dragen om herkenbaar te zijn en uiteindelijk het totaal verbod op een complete religie, de verdrijving van de aanhangers ervan en gedwongen bekeringen tot het katholicisme (4,5).

Het ging zelfs zo ver dat de inquisitie moslims thuis controleerde om te zien of ze de rituele wassing (wudu) uitvoerden, of hen dwong varkensvlees te eten en alcohol te drinken bij verdenking. Moslims werden gedwongen te eten als zij vermoedelijk aan het vasten waren tijdens de Ramadan (6). Zodra je werd verdacht en veroordeeld als andersdenkende, werd je onderworpen aan martelingen, je kinderen werden uit huis geplaatst en gedwongen als katholiek opgevoed, tot aan helaas velen die levend verbrand werden op de brandstapel als doodstraf. (7)

Daarom hebben moslims, joden, en andere christelijke denominaties meer gemeen dan vaak wordt gedacht: allen hebben geleden onder vervolging in Europa omdat zij andersdenkend waren. Het lijkt erop dat het huidige kabinet in een repressief middeleeuws gedachtegoed vervalt. Bij veel moslims in Nederland leeft het gevoel dat het kabinet dezelfde tendensen vertoont en bewegingen maakt dat verdacht veel lijkt op die van de inquisitie, maar dan in een seculier liberaal jasje.

Wat is de volgende sinistere stap van het kabinet? Gaat de overheid straks bepalen uit welke boeken lesgegeven mag worden op weekendscholen, zoals de inquisitie in de 16e eeuw de beruchte Index van Leuven opstelde, waarop stond welke religieuze boeken verboden en toegestaan waren?

Waarschuwing van Peter R. de Vries

De overheid en met name het kabinet gaat, met als grootste drijfkracht de PVV en VVD, een steeds sinistere en duistere richting op waar we allen voor moeten uitkijken. Vergeet niet de woorden van Peter R. De Vries, geroemd om zijn rechtvaardigheidsgevoel, die over Geert Wilders zei dat hij hem een gevaarlijke en kwaadaardige man vond, een volksmenner. Peter zei bij Pauw en Witteman aan tafel: “Iemand die in het parlement dit soort dingen verkondigt, daar moet je heel erg voor uitkijken. Ik ben er ook van overtuigd dat we nog niet eens het ware gezicht van Geert Wilders helemaal hebben gezien. Maar dat als hij meer macht krijgt, meer stemmen, meer zetels, dat er dan nog meer achter aankomt en wat dat betreft hebben we daar wel genoeg van gezien in de geschiedenis".

Ook zei Peter R. De Vries tien jaar geleden bij RTL Late Night: "Ik denk dat het tijd wordt dat we inzien dat Geert Wilders een wolf is in onze samenleving, die een kant opgaat die we moeten stoppen. Ik heb tot op de dag van vandaag die vergelijking met de vooroorlogse jaren niet gemaakt, maar het is onontkoombaar… Ik vind dat wij als maatschappij, als bevolking, Nederlanders allemaal, dat wij dit niet meer moeten laten passeren, dat we daartegen moeten opstaan en dat we moeten zeggen: nu is het genoeg geweest".

Zelfreflectie

Er zijn een aantal vragen die Nederland zichzelf moet stellen. Wil Nederland terug naar de middeleeuwen? Willen we een hypocriete samenleving van maskers, waarin je achter de voordeur iemand anders bent en zodra je naar buiten stapt een masker moet dragen en je moet houden aan de staatsideologie? Dat we moeten denken en ons gedragen zoals de overheid dat wil? Is dat waar we naartoe willen als samenleving? Dat we niet onszelf kunnen en mogen zijn? Dat we niet mens mogen zijn?

Het gevoel dat Nederland steeds meer verandert in een onvrij land lijkt langzaam werkelijkheid te worden. Wellicht is het tijd om de rollen om te draaien en een POCOB-onderzoek te starten, waarin het volk het kabinet ondervraagt over het voeren van beleid dat Nederland transformeert in een onvrij land. Het wordt tijd dat Nederland zich weer verzet tegen haat, onderdrukking en zich uitspreekt tegen een moderne inquisitie en opkomt voor de vrijheid om anders te mogen denken.

Nederland, denk na, wees oprecht, wees jezelf, wees goed voor elkaar, respecteer elkaar en streef naar het goede.