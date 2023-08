De nieuwe dokter studeert niet meer excellent af Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het afschaffen van de kwalificatie cum laude bij de helft van de geneeskundige opleidingen heeft tot veel discussie geleid. Studenten ervaren een enorme prestatiedruk om hoge cijfers te halen met een kans op een mogelijke burn-out en willen zich meer kunnen richten op het leerproces zelf dan op het behalen van hoge cijfers.

Volgens sommige opleidingen moet de nadruk meer op goed communiceren liggen dan op het behalen van goede cijfers. De geneeskundige opleiding van de VU Amsterdam heeft het geven van cijfers in de masteropleiding zelfs geheel afgeschaft.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (A.I.) heeft aangetoond dat dit het ouderwetse denk- en beoordelingswerk van toekomstige dokters 2.0 aardig kan ondersteunen en verlichten. Wel zal de arts zelf het uiteindelijke menselijke eindoordeel moeten behouden over de vraag wat voor de betrokken patiënt het beste is.

Zelf ben ik een uitgesproken tegenstander van het afschaffen van de kwalificatie cum laude in een academische opleiding. Om nog maar te zwijgen over het afschaffen van cijfers in de masterfase van een opleiding.

Als ouderwets opgeleide academicus in twee verschillende disciplines met bijna prehistorische kandidaats- en doctoraalexamens weet ik dat de studielast van die opleidingen in de loop der jaren al nagenoeg is gehalveerd. Dat geldt voor veel meer academische opleidingen en in het gehele HBO-onderwijs.

Voornoemde studies deed ik, zoals het destijds in de volksmond werd genoemd, als werkstudent. Dus naast een volledige baan. Een pittige en loodzware combinatie die gelukkig bij de huidige studenten niet meer veel zal voor komen.

De kwaliteit van ons gehele onderwijs van primair tot hoger onderwijs is fors gedaald en dat zien we terug in internationale ranglijsten waar ons onderwijssysteem ooit hoog stond genoteerd. Het aantal laaggeletterden in Nederland stijgt daardoor nog immer.

Academisch onderwijs moet kwalitatief goed en op onderdelen excellent zijn. Studenten moeten studenten blijven met een leergierigheid die geen grenzen kent. Prestatiedruk geldt voor heel veel beroepen en functies in onze samenleving en is zeker niet uniek voor studenten.

Een universiteit is geen commercieel bedrijf waar de klant bepaalt wat voor producten en diensten er afgenomen worden. Cum laude is geen vies woord maar een signaal dat een excellente dokter in spe in aantocht is. Daar worden de zorg, wetenschap en samenleving alleen maar beter van.