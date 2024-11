De Nedersaksenlijn stimuleert gelijke kansen, duurzaamheid én de economie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 332 keer bekeken • bewaren

Richart Joling Statenlid PvdA Groningen

Co-auteurs: Hendrikus Loof, Emma Peetsma

De Nedersaksenlijn, de voorgestelde spoorverbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen, is een project dat niet alleen de infrastructuur van onze regio gaat versterken maar is ook een belangrijke stap in het stimuleren van sociale en economische gelijkheid. Daarnaast zien we het project als een kans om onze regio te verbinden en te versterken.

Gelijke kansen

De Nedersaksenlijn gaat een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gelijke kansen voor iedereen. In de eerste plaats gaat het de bereikbaarheid van onze regio enorm verbeteren. Momenteel zijn delen van Groningen, Drenthe en Overijssel relatief geïsoleerd en moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Door een directe spoorverbinding te creëren tussen Groningen en Enschede, doorbreken we deze barrières en openen we nieuwe mogelijkheden voor werk, onderwijs en cultuur.

De aanleg van de Nedersaksenlijn is in de tweede plaats ook goed voor de lokale economie. Er komen nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven krijgen meer lucht. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin we streven naar een duurzame en inclusieve economie. De investering in infrastructuur creëert banen - zowel tijdens de bouwfase als daarna - en gaat helpen om de economische kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden te verkleinen.

Een vaak over het hoofd gezien maar zeer belangrijk aspect van de Nedersaksenlijn is het voordeel voor scholieren en studenten. Door de verbeterde verbindingen krijgen jongeren gemakkelijker toegang tot onderwijsinstellingen in zowel Groningen als Enschede. Dit betekent dat scholieren minder lang hoeven te reizen om naar school te gaan, wat hun leerervaring en algehele welzijn ten goede komt. Bovendien gaat de spoorlijn bijdragen aan het behoud van jongeren in de regio, doordat zij minder geneigd zullen zijn om naar andere delen van het land te verhuizen voor hun studie. Dit versterkt de lokale gemeenschappen en zorgt voor continuïteit van talent en kennis binnen de regio.

Sociaal én duurzaam

Naast economische voordelen gaat de Nedersaksenlijn ook bijdragen aan de saamhorigheid in onze regio. Door gemeenschappen beter met elkaar te verbinden, stimuleren we de samenwerking tussen verschillende delen van de provincies. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een sterke samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien. De spoorlijn speelt een belangrijke rol in het letterlijk en figuurlijk dichterbij brengen van mensen in de plattelandsgebieden en de steden. Bewoners van het platteland worden zo beter verbonden met de beschikbare voorzieningen en diensten in de stedelijke centra, zoals gezondheidszorg en bioscopen. Stedelingen kunnen op hun beurt beter het platteland bezoeken.

Een ander belangrijk aspect van de Nedersaksenlijn is de bijdrage aan duurzaamheid. Door het verbeteren van het openbaar vervoer laten we de auto vaker staan , wat leidt tot minder verkeersdrukte en een lagere CO2-uitstoot. Zo bouwen we aan een groene en duurzame toekomst. Bovendien biedt de spoorlijn een alternatief voor de drukke spoorlijn Zwolle – Meppel – Groningen, wat de veerkracht van ons spoornetwerk vergroot en bijdraagt aan een betrouwbaarder openbaar vervoerssysteem.

Financiering

Het is goed om te zien dat de Nedersaksenlijn is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie als een prioritair project. Er is dus brede politieke steun voor dit initiatief. Dit is enorm belangrijk voor de voortgang en uiteindelijke realisatie. De financiering van de eerste fase van het project, met 85 miljoen euro afkomstig uit de compensatiegelden voor de aardgaswinning, is een belangrijke stap. Echter, het is cruciaal dat we blijven pleiten voor verdere investeringen en ondersteuning om alle mogelijke kansen van dit project te realiseren.

De Nedersaksenlijn biedt een unieke kans om onze regio te transformeren. Het is een project dat niet alleen de fysieke infrastructuur verbetert maar ook de sociale en economische structuren van onze samenleving versterkt. Laten we deze kans grijpen om een betere toekomst te bouwen voor alle inwoners van Groningen, Drenthe, Overijssel en daarbuiten.

Richart Joling, Hendrikus Loof en Emma Peetsma zijn provinciaal Statenlid en woordvoerder Mobiliteit & OV namens de Partij van de Arbeid in respectievelijk Groningen, Drenthe en Overijssel