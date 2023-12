De Nederlandse stilte in het gezicht van Palestijns lijden: een moreel appèl tot verandering Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Abdellah Dami Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

Al decennialang kijkt Nederland toe terwijl de Palestijnen lijden onder een voortdurende cyclus van geweld en onderdrukking, uitgeoefend door Israël. Het is de hoogste tijd dat we niet alleen oproepen tot een einde aan de bezetting, apartheid en vergeldingsacties in Palestina, begaan door Israël, maar ook onszelf als natie in de spiegel aankijken en de verantwoordelijkheid nemen voor onze stilte en medeplichtigheid.

Humanitaire crisis in Palestina

Het Palestijnse volk wordt geconfronteerd met een humanitaire crisis die door Israëlische acties wordt verergerd. De recente escalatie van geweld in Gaza heeft geresulteerd in massale ontheemding, onzekerheid over de veiligheid en een dreigende ineenstorting van de samenleving. De situatie is grimmig, met onschuldige levens die verloren gaan, gezinnen die uit elkaar worden gerukt en de fundamentele mensenrechten die op grove wijze worden geschonden.

Nederlandse stilte en Israëlische propaganda

Nederland heeft decennialang geweten van de moeilijkheden waarmee het Palestijnse volk wordt geconfronteerd, maar onze nationale gewetenskwestie wordt verergerd door onze bereidheid om de Israëlische propaganda te omarmen. De collectieve bestraffing van het Palestijnse volk, onder het mom van nationale veiligheid, wordt als legitiem beschouwd. Het is essentieel dat we onszelf afvragen of ons geweten dit kan dragen.

VN's falen in de bescherming van Palestijnen

De Verenigde Naties, opgericht met als doel herhalingen van genocide of etnische zuiveringen te voorkomen, faalt schromelijk in het beschermen van de Palestijnen. Het is tijd dat Nederland, als een natie die beweert universele mensenrechten hoog in het vaandel te hebben, opstaat en eist dat de VN zijn verantwoordelijkheid nakomt. Het plaatsen van de dader in isolatie in de wereldorde is noodzakelijk om een duidelijk signaal af te geven dat misdaden tegen de menselijkheid niet getolereerd worden, ongeacht wie de dader is.

Misdadig gedrag van Israël

Wat Israël doet, is misdadig. Het gebruik van disproportioneel geweld, de voortdurende bezetting, de instandhouding van apartheid en de vergeldingsacties zijn ernstige misdrijven tegen de menselijkheid. Nederland moet zich uitspreken tegen deze wandaden en een krachtig signaal afgeven dat wij als natie niet langer willen bijdragen aan de normalisatie van het Palestijnse lijden.

Concrete stappen voor verandering

In deze tijd van mondiale verbondenheid mogen we niet langer zwijgen over onrechtvaardigheid. Nederland moet zijn morele plicht vervullen, niet alleen door het Israëlische beleid te veroordelen, maar ook door concrete stappen te zetten om een einde te maken aan de bezetting, apartheid en vergeldingsacties waar het Palestijnse volk dagelijks mee wordt geconfronteerd.

Doorbreken van normalisatie

Praktisch gezien kunnen we de normalisatie doorbreken door niet langer passief te blijven in het aanschouwen van de beelden van moordpartijen, de cijfers van mensenrechtenschendingen en de honger van de Palestijnen. Het begint met het actief zoeken naar onafhankelijke bronnen, het delen van eerlijke informatie en het in vraag stellen van de heersende narratieven.

Confronterende feiten over Palestina

Als we naar de cijfers kijken: volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn 1,9 van de 2,2 miljoen inwoners van Gaza ontheemd. Sinds het begin van de oorlog zijn er naar schatting 17.177 mensen gedood, waarvan voor de gevechtspauze ongeveer 15.000 mensen. Voor de gevechtspauze waren er 5300 kinderen onder de doden, volgens Unicef. De situatie verslechtert snel, met bedreigde humanitaire hulp, plunderingen, honger en een samenleving die op het punt staat volledig in te storten. Deze feiten kunnen we niet langer negeren.

Appèl aan de lezer

Elk mensenleven is evenveel waard, met geen millimeter verschil. Dat is nu net de kern waarom de strijd tegen de apartheid, moordpartijen op basis van afkomst en etniciteit, en de dehumanisatie van Palestijnen meer dan legitiem is. Jij als lezer bent verantwoordelijk voor je geweten, niemand anders. Luister ernaar. Doe wat de VN heeft gefaald te doen: de menselijkheid terugbrengen en vergelding als legitiem rechtsmiddel begraven, in plaats van de Palestijnen.

Francesca Albanese, speciaal rapporteur voor de Palestijnse gebieden, zei: 'Why would you say that what I’m saying is radical? Do you know what I think is radical? It's the level of denialism that exist in western societies. This is mindblowing to me.'