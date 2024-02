De Nederlandse politie is steeds meer verpolitiekt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 374 keer bekeken • bewaren

Zo komt er een driehoek politie-Wilders-Van der Plas tot stand

De klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion zaten nog geen uur op het asfalt van de A12 of de politie greep al in. Het contrast met de bejegening van het in tractoren rijdend geboerte was weer eens haarscherp. Onze agrariërs mogen snelwegen bezetten en hooibalen in brand steken wat ze willen, geen wout zal ze een strobreed in de weg leggen. Ze worden zelfs een beetje gefaciliteerd, zoals dat heet. Mark van den Oever, leider van de Farmers Defense Force wordt niet door een arrestatieteam van huis gehaald nadat hij op een video heeft gezegd dat de Minister van Landbouw Piet Adema en het Kamerlid van de NSC Harm Holman "in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan". Dat moeten Palestina-activisten eens proberen. Die zijn trouwens door diezelfde politie uit Den Haag Centraal gesleept terwijl zij bij het scanderen niemand in de weg zaten.

Dit in schromelijke tegenstelling tot de boeren, die hun tractoren tot wapen hebben gemaakt in hun intimidatie van de burgerij. Worden ze met drones in de gaten gehouden? Fotografeert men ze? Neemt men hun tractoren in beslag? Nee, ze krijgen lof toegezwaaid van @Lientje, die ook nog eens weigert de bedreigingen aan het adres van de minister en het Kamerlid te veroordelen. Wilders heeft zich ondertussen achter de boerenacties op de snelwegen geschaard.

Zo komt er een driehoek politie-Wilders-Van der Plas tot stand.

Het is allemaal niet nieuw. De politie trekt al gauw de wapenstok als het om klimaat- of coronademonstranten gaat dan wel hangjongeren die als hinderlijk worden gedefinieerd. Met protesterende boeren moeten de verhoudingen goed blijven.

Dezer dagen is opnieuw gebleken dat wij in Nederland een steeds meer verpolitiekte politie hebben, die ook al niet uitblinkt in het verrichten van haar voornaamste taak: het effectief bestrijden van de criminaliteit.

Politici roepen vaak op hoge toon dat de politie er is om je te beschermen. Groeiende gedeeltes van de bevolking krijgen steeds duidelijker de indruk dat dit voor hen niet geldt. Dat het uniform niet door vrienden wordt gedragen maar door vijanden die je uit de weg moet blijven en die je vooral niet wijzer moet maken dan ze al zijn. Als je de verkeerde kleur hebt of de verkeerde mening, dan lost de politie je problemen niet op, dan is de politie een complicerende factor. Op zijn best. Zie ook het optreden na de ontploffingsramp op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Daar kregen nabestaanden de lange lat over zich heen toen ze het gedraal met het bergen van de overledenen zat waren.

Wanneer mensen de politie niet meer vertrouwen, brengt dat de cohesie van de samenleving in gevaar.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de kronkelwegen van het liberalisme.