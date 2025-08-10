De Nederlandse oorsprong van de duistere plannen van Amerikaanse christenextremisten Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 457 keer bekeken • bewaren

Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, zit onder de kansel bij dominee Doug Wilson, predikant van de Christ Church in Moscow Idaho, onderdeel van de wereldwijde Communion of Reformed Evangelica Churches. De bewindsman woonde zo zichtbaar mogelijk de opening bij van een nieuw kerkgebouw in Washington.

Dominee Wilson wil het algemeen stemrecht afschaffen. In plaats daarvan komt dan een gezinskiesrecht, uit te oefenen door de heer des huizes. Dat komt Nederlanders bekend voor. Dr. Abraham Kuyper, de klokkenist der kleine luiden, de stichter van de Vrije Universiteit, de Gereformeerde Kerken en de Antirevolutionaire Partij dacht er net zo over. In zijn tijd - het laatste kwart van de negentiende en het eerste van de twintigste - kende Nederland een beperkt mannenkiesrecht, waar bij een bepaald minimum inkomen een toegangsdrempel vormde. Kuyper streed voor huismanskiesrecht: vader stemde voor het hele gezin. Als deze overleed, ging dit recht overigens op zijn weduwe over. Maar alleen dan mocht men als vrouw aan de stembus verschijnen.

In 'Ons Program' voegde hij daaraan toe:

"Maar wel zouden we willen uitzonderen alle drijvers van een schandelijk of verkeerd beroep, b.v. bordeel- en kroeghouders; voorts alle familiehoofden die voor onbetaalde schuld gedenonceerd werden en derhalve bleken „hun eigen huis niet wel te regeeren"; en eindelijk alle de zoodanigen, die op wettige wijze door den onafhankelijken rechter veroordeeld waren in. zake van delict."

Pas in 1917 gingen de confessionelke partijen akkoord met een algemeen kiesrecht, in ruil voor subsidiëring van het christelijk en katholiek onderwijs

De universiteit van Princeton kende Kuyper in 1898 een eredoctoraat toe. Hij gaf er zes gastcolleges in de reeks Stone Lectures, die nog steeds bestaat. Zijn betogen maakten veel indruk en sindsdiens is Kuyper onder calvinisten in de Verenigde Staten een gewaardeerd en vereerd figuur. Wie weet ligt er een lijntje van zijn politieke en sociale denkbeelden naar die van Doug Wilson.

Ds. Wilson geniet in de Verenigde Staten óók bekendheid vanwege zijn opvattingen over slavernij. HIj publiceerde daarover samen met de bekende racist Steve Wilkins in 1996 een pamflet waarin hij betoogt dat het niet meer van deze tijd is om andere mensen te bezitten, maar tegelijk voor christenen geen zonde. Wezenlijk citaat uit de inleiding:

One time a man was handing out tracts at a gay and lesbian dance. Those attending the dance did not appear to be pleased, and someone apparently called a liberal Methodist pastor to come and deal with him. He came down, and in the course of the discussion, the Christian said that Leviticus condemns homosexuality as an abomination. The liberal pastor responded by saying yes, but the Old Testament allowed for slavery. The Christian responded by saying yes, it certainly did. "So what's your point?"

Volgens Wilson was het Zuiden van de Verrenigde Staten ooit een door en door christelijke maatschappij. De relaties tussen meesters en slaven werd gekarakteriseerd door wederzijdse waardering en vertrouwen. Nooit bestond er een harmonieuzer multiraciale maatschappij dan toen. Alles is echter kapot gemaakt door de tegenstanders van de slavernij. Hun kwaadaardige leugens leidden tot de Amerikaanse burgeroorlog met volgens Wilson noodlottige gevolgen Overigens is deze man Gods slim genoeg om bij dit alles afstand te nemen van racisme.

In 2005 schreef Wilson in zijn eentje een boek over de slavernij onder de titel Black and Tan. Daarin lezen wij dat slaven op Amerikaanse plantages beter af waren dan in het heidense Afrika. Hij noemt zich een paleo confederate. In tegenstelling tot neo-confederaties - die de klok willen terugdraaien naar de tijd voor de Amerikaanse burgeroorlog - accepteert Wilson de voldongen feiten. Toch wil hij in actie komen.

¨ A paleo-confederate . . . says, look, the South had a point on the constitutional matters surrounding the war, the Constitution meant something, and historically something shifted in American polity as a result of that war. . . . A paleo-Confederate says look, I think that Lincoln was a centralizer, I think that the postwar amendments to the Constitution inverted the meaning of the Constitution. Before the war the Constitution placed restrictions on the power of the federal government, after the war those amendments became means by which the federal government suppressed the power of the state.

Dat klinkt vaag tot je beseft wat die amandementen bepalen: verbod op slavernij, algemeen kiesrecht voor personen van achttien jaar en ouder, mannen en vrouwen, een maximum van twee termijnen voor presidenten, directe verkiezingen voor de senaat, verbod op discriminatie op grond van ras of huidskleur.

Bij deze Douglas Wilson gaat Pete Hegseth dus naar de kerk. Hij hoort op zondag uit de mond van de vereerde dominee hoe een christelijke maatschappij eruit ziet. En op maandag zit hij weer op zijn ministerie van Defensie, waar de machtigste strijdkrachten van de wereld worden aangestuurd.

En dan heb ik het nog niet eens over Wilsons opvattingen van deze geestelijke op alles wat afwijkt van de heteroseksuele norm en seks buiten een in de kerk bevestigd huwelijk.

Geen stemrecht voor vrouwen, wel gehoorzaamheid, je kunt beter slaaf zijn in een christelijk Amerika dan vrij in heidens Afrika: Douglas Wilson en zijn bewonderaar Hegseth zijn al aardig op weg naar de wereld van de Handmaid´s Tale. De minister schijnt zélf begonnen te zijn met kerkdiensten in het Pentagon. Ambtenaren worden van harte aangemoedigd zich onder zijn preekstoel te verzamelen.

God beware ons.

Gedachte achteraf: wat dacht onze Abraham Kuyper van al die straten en lanen eigenlijk over slavernij? In 'Ons Program' schreef hij:

En schier onder zwaarder oordeel nog valt het zijdelings exploiteeren van een ander volk, door dwang aan te doen aan zijn economische instellingen. Immers, dat is zich tegenover g e h e e l een natie bezondigen aan dezelfde schuld, die men ten opzichte van enkele personen „in slavernij houden" noemt, d. i. aan een ander de vrije beschikking over zijn persoon te ontnemen en hem te noodzaken dat hij het profijt van zijn arbeid sta of aan ons. Stelt dus reeds „slavernij" op den enkelen persoon toegepast, naar alter oordeel schuldig aan het zesde gebod, hoeveel te meer dan niet het in slavenstand brengen en houden van geheele volkerengroepen; niet uit noodweer, of uit recht van repressaille, maar louter om profijt van winst.¨

Juich niet te vroeg. ¨Voogdij¨ mag volgens Kuyper wel en daarmee rechtvaardigt hij het Nederlands kolonialisme van zijn tijd.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

