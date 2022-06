De Nederlandse boeren moeten heel snel veranderen

26 jun. 2022 - 12:58

Ik zit nou al een tijd dit onderwerp over Boeten en Stikstof te volgen . Iedere keer gaat het over teveel stikstof in natuurgebieden . Maar mijn mening is , als ik zie hoe enorm groot en Veel de Landbouw en Boerderijen met Vee in Nederland vertegenwoordigd is , dan kan ik wel begrijpen dat de Regering er een stokje voor wilt steken dat het nog meer de Spuigaten uitloopt . Ik heb zo eens uitgezocht hoeveel Bieren er in Nederland zijn met behoorlijk grote bedrijven . Nou , dat is nogal wat . De hoeveelheid en grote van Boeren bedrijven Padt gewoon niet in een Klein Landje als Nederland ! Dit past meer in een Land die twee keer zo groot is ! Als de hoeveelheid die Nederland nu heeft aan Boeren bedrijven zich in bijvoorbeeld Duitsland zou zijn , had niemand gekraakt naar veel te veel uitstoot van Stikstof . Dus mijn conclusie is , helaas hoe sneu ik het ook vindt voor Boerenbedrijven die weg moeten , het is helaas niet anders . Maar misschien kunnen die Boeren ergens anders opnieuw straten . Bijvoorbeeld in Duitsland of Canada . Dus wat ik eigenlijk wil zeggen , Vol is Vol !! Treurig maar waar !!