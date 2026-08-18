De nazi's zijn weer uit hun holen gekropen en Forum voor Democratie heet ze van harte welkom Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 432 keer bekeken • Bewaren

Hoewel er maar weinig weldenkende mensen intrapten, hield Forum voor Democratie voor de buitenwereld vol dat ze heus werkelijk echt niet extreemrechts waren en afstand namen van antidemocratisch gedachtengoed. Maar zelfs dat flinterdunne maskertje - nogmaals, het was een vermomming van niks - is nu afgezet. Forum schuurt open en bloot aan tegen de meest radicale rechtsextremisten en neonazi's en werkt nauw samen bij de organisatie van extreemrechtse bijeenkomsten. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van NRC en onderzoeksgroep Kafka.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar wilde FvD-leider (op papier) Lidewij de Vos zogenaamd niets weten van banden met extreemrechts. Dit nadat bleek dat meerdere Forum-kandidaten actief zijn of waren bij rechtsextremistische organisaties. Jeugdzonden, volgens De Vos. Maar de partij lijkt de tijd inmiddels rijp te achten om uit het flintertje schaduw te stappen en de neonazibeweging openlijk te omarmen. Dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen juli toen de Duitse neonazi-leider Claus Cremer een toespraak gaf voor een handjevol rechtsextremisten. Het podium en de geluidsinstallatie werden trots geleverd door FVD-gemeenteraadslid in Krimpenerwaard Melanie Scheurwater en haar partner. Dat deden ze een week later ook op de extreemrechtse bijeenkomst op het Jaarbeursplein in Utrecht, waar dit keer ook FvD-Kamerlid Milan Schenk sprak. Die bijeenkomst zelf was georganiseerd door Dara Vos, afkomstig uit de jongerenbeweging van Forum. Bij die bijeenkomst is het een ware wie-is-wie van neonazi's, hardcore rechtsextremisten en overtuigde antisemieten.

De bijeenkomsten varen onder de vlag van de zogeheten Save Europe Act, waarvan een van de oprichters de Nederlandse rechtsextremist Eva Vlaardingerbroek is. Daarover schrijft NRC:

Uit recent onderzoek van stichting Justice for Prosperity, onder leiding van voormalig AIVD’er Jelle Postma, blijkt dat de Save Europe Act niet alleen een Europese aangelegenheid is. Volgens de stichting is er sprake van een samenwerking tussen Europese en Amerikaanse activisten, waarbij ook nog lijnen naar Rusland lopen. De stichting spreekt van een initiatief om Europa ‘van binnenuit te destabiliseren’.

Een volgende bijeenkomst, waar Forum volop aan meewerkt, zal plaatsvinden op het Malieveld op 19 september. Die dag is het exact een jaar geleden dat extreemrechtse hooligans het Malieveld kort en klein sloegen, de politie aanvielen - waarbij een politieauto in vlammen opging - en de Haagse binnenstad onveilig maakten, waarbij er een aanslag werd gepleegd op het D66-partijkantoor. Deze nieuwe bijeenkomst wordt behalve door FvD'er Vos, georganiseerd door Ronald Sloof, een van de kopstukken binnen de Nederlandse neonazi-scene. Bij een eveneens door door hem georganiseerde 'herdenking' van de moord op de Engelse student Henry Nowak, droeg Sloof ten overstaan van de tientallen aanwezige neonazi's zelf een zonnerad om zijn arm, een symbool eerder gebruikt door de SS als teken van raciale superioriteit.

NRC:

Op sociale media vraagt Sloof „elke zuivere Nederlander” op te staan en te helpen bij het „schoonvegen” van Nederland. Hij plaatst karikaturale afbeeldingen van zwarte mensen, waarin hij ze verantwoordelijk houdt voor crimineel gedrag en het afschuiven van schuld. Ook bezocht hij een NVU-demonstratie en prijst hij online de neonazistische NNB aan. Ook een NNB-lid maakt online reclame voor het Malieveldprotest.

Forum probeert voor dit nieuwe extreemrechtse protest op het Malieveld nu ook steun binnen te hengelen van andere groeperingen, buiten de gebruikelijke rechtsextremisten en neonazi's. Zoals de boerenterreurorganisatie Farmers Defence Force, maar ook bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en vissers. Daartoe worden allerlei Facebookgroepen opgericht met neutrale termen als ‘vrouwenmars’ en ‘boze burgers’, meldt NRC. Er staat in Den Haag op 19 september ook een mars door de stad gepland.