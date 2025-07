De NAVO-top was een voorspelbare aanfluiting Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 61

Nadat ik de NAVO-top via de kranten, de TV en de andere media gevolgd had, ontbrak mij totaal de behoefte om aan deze schijnvertoning op hoog niveau verder nog woorden vuil te maken.

Zo’n top moet lukken en het is in dit geval gelukt als er een eensgezind besluit wordt genomen, als vadertje Trump komt opdagen, als er een portret wordt gemaakt met alle hoofdrolspelers en als het allemaal veilig verloopt.

Het besluit was dat alle NAVO-landen 5 procent aan defensie gaan uitgeven. Of 3,5 procent aan defensie en de rest aan ondersteunende activiteiten. Die betaling wordt op de lange baan geschoven. En zodra Donald Trump van het toneel verdwenen is kunnen nieuwe regeringen in allerlei landen die afspraak weer aan hun laars lappen.

Trump kwam alleen voor het diner, de vergadering op 25 juni en om Geert Wilders en Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Hij werd gepaaid met een uitnodiging om in het paleis van ons koningspaar te overnachten. Bijna iedereen danste naar de pijpen van deze onvoorspelbare autocraat. De grootste slijmjurk tijdens de top was secretaris-generaal Mark Rutte. De man die er een kunst van heeft gemaakt om met alle denkbare winden mee te waaien.

Ik weet donders goed dat aan de rand van Europa door dom gedrag een oorlog woedt en dat het daarom geen kwaad kan om naast diverse initiatieven ook de Europese en onze defensie wat te versterken. Maar of de NAVO daarvoor het geschikte instrument is waag ik sterk te betwijfelen. Punt 1, omdat Amerika op dit moment geen betrouwbare partner meer is. Punt 2, aangezien de afgesproken defensie-investeringen veel te hoog en te onpraktisch zijn.

In de pers verschenen rond de top tal van interessante ideeën, waarmee onvoldoende lijkt te worden gedaan. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) stelde voor dat Nederland de transformatie naar grotere Europese zelfredzaamheid actief ondersteunt. (De Volkskrant 3/6/25). Twee wetenschappers, Klaas van Egmond en Bert de Vries, legden helder uit waarom de voorgestelde financiering van de Europese defensie onverantwoord is. (Vk 20/5/25). In het AD pleitten een viertal militaire experts voor investeren in conflictpreventie in plaats van naar de wapens te grijpen, omdat dat meer stabiliteit biedt. (AD 18/6/25) Tenslotte wordt in een uitvoerige analyse van de toekomst van de NAVO geschreven: ‘Dick Schoof zal met een plan moeten komen waarmee hij naast de overgebleven coalitiepartijen ook Groen Links-PvdA of de PVV meekrijgt. Anders staat hij als gastheer met lege handen.’ (NRC: 14/6/25)

Om even van de oorlogsdruk verlost te zijn waren mijn partner en ik een weekje in Oostende neergestreken. Dat bleek een goed idee. Totdat we vanuit de kusttram restanten van de Atlantikwall ontwaarden en we in het dagblad De Morgen de column van Jeroen Olyslaegers lazen: ‘Soms moet die ‘daddy’ (Trump dus) streng zijn, piepte de heer Rutte in die schijnwereld waar een veroordeeld oplichter de lakens uitdeelt en vrijwel elke verkozen Europese leider blijft knikken en buigen.’