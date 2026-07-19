De natuurbranden nemen niet alleen toe maar veranderen ook door de klimaatcrisis en worden steeds gevaarlijker Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 83 keer bekeken • Bewaren

De door de fossiele industrie veroorzaakte klimaatcrisis leidt tot ongekende droogtes, nu op het noordelijk halfrond. In Europa zien vooral Frankrijk en Spanje zich geconfronteerd met ongekende natuurbranden. In Zaragoza, in de noordoostelijke Spaanse provincie Aragon, woedt de grootste brand van dit seizoen en is al meer dan 15.000 hectare verwoest. De beelden van de ramp en brandweerlieden die trachten het vuur te bestrijden zijn hallucinant.

Deze nieuwe bosbranden zijn van een heel andere orde dan de brandweer tot nu toe gewend is, legt José Manuel Alonso, woordvoerder van het Platform voor Bosbrandbestrijders uit in de Spaanse krant La Vanguardia. Voorheen waren het vooral bosrijke gebieden die gevaar liepen maar dat is veranderd. Door de enorme droogte brandt alles. Zo hield de brand die eerder deze maand 12 dodelijke slachtoffers eiste in Zuid-Spanje, huis in gebied waar amper begroeiing was. De branden zijn ook veel onvoorspelbaarder geworden omdat het vuur nu zelf de omstandigheden gaat bepalen.

"De branden zijn zeer hevig en verspreiden zich razendsnel. Ze treffen materiaal aan dat direct kan ontbranden, en de tijd van het jaar speelt geen rol meer; het is niet langer louter een verschijnsel van de zomer." Volgens Alonso verandert de klimaatcrisis het gedrag van branden in de Spaanse bossen. "Branden zijn vraatzuchtiger en steeds onvoorspelbaarder," merkt hij op, eraan toevoegend dat het verloop ervan tot enkele jaren geleden nog met enige nauwkeurigheid kon worden voorspeld. (...) Professionals volgen het hele jaar door trainingen, niet alleen om grote uitbraken te voorkomen, maar ook om het verloop van de vlammen in realtime te modelleren en te voorspellen. De fysica van vuur tart in de praktijk echter soms elke simulatie. (...) De grote complexiteit schuilt daarbij in het feit dat enorme branden in staat zijn hun eigen omgeving te veranderen. "Het gedrag van een brand hangt af van het terrein en de weersomstandigheden – omstandigheden die de branden zelf vaak creëren. De situatie kan in een fractie van een seconde omslaan," stelt hij.

Een andere brandbestrijder wijst er op dat het blussen van de brand ook geen garantie meer is dat het gevaar geweken is. "Het grootste gevaar kan juist daarna ontstaan." De nieuwe situatie leidt er onder andere toe dat inwoners zich veel beter moeten gaan voorbereiden op evacuaties. Spanje wordt komende week geconfronteerd met alweer een nieuwe hittegolf.

Door de aanhoudende droogte hebben ook kwaadwillenden vrij spel. De enorme brand nabij Fontainebleau in de buurt van Parijs eerder deze week bleek aangestoken, onder meer door een jong lid van de vrijwillige brandweer. De politie heeft twee verdachten gearresteerd. Zaterdag werd in het Parijse stadspark Bois de Boulogne een 23-jarige man opgepakt die struikgewas in brand had gestoken. Toegesnelde agenten konden het vuur bijtijds doven. In Frankrijkk is sinds begin dit jaar al meer dan 32.000 hectare bos door vlammen verwoest. Voorheen beperkte dat fenomeen zich tot het zuiden van het land maar door de gevolgen van de klimaatcrisis is het risicogebied naar het noorden uitgebreid.

Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan woeden in Canada bijna duizend natuurbranden. De rook daarvan drijft over naar Amerikaanse steden. De Amerikaanse president en miljardair Donald Trump, die blijft volharden in het ontkennen van de klimaatcrisis, beklaagt zich daarover en beweert dat de natuurramp een gevolg is van slecht onderhoud van de bossen. De VRT meldt:

“De VS worden onnodig overspoeld door vuile, vervuilde en voor de gezondheid gevaarlijke lucht, wat volstrekt onaanvaardbaar is! Ik ga de premier nog bellen om te vragen wat ze van plan zijn te doen.” Trump dreigt ermee om hogere invoerrechten af te kondigen tegen Canada, “om de kosten van deze vervuiling te dekken”.

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