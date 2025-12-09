De nationale veiligheidsstrategie van de VS Actueel 09-12-2025 leestijd 4 minuten 3140 keer bekeken Bewaren

Wim Naudé Fellow, ASC, Leiden Universiteit & RWTH Aachen Universiteit & ISDC Berlin Persoon volgen

Symptoom van een land dat in oorlog is met zichzelf.

De Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie (de 'strategie') voor 2025, gepubliceerd in november 2025, heeft terecht een storm van internationale kritiek gekregen vanwege haar standpunten, waaronder het feit dat ze "de racistische complottheorie van de 'grote vervanging' lijkt te omarmen". Ik zal niet ingaan op de voor- en nadelen van de standpunten die in de strategie worden uiteengezet. In plaats daarvan zal ik aantonen dat de strategie een groot aantal interne tegenstrijdigheden bevat, waardoor het document onbruikbaar is als basis voor het veiligstellen van de toekomst van Amerika.

Ik zal slechts zes tegenstrijdigheden in de nationale veiligheidsstrategie aanstippen. Ik laat het aan de geïnteresseerde lezer over om er nog meer te ontdekken.

Een eerste belangrijke interne tegenstrijdigheid is die tussen non-interventionisme en agressief mondiaal management. De strategie claimt expliciet een neiging tot non-interventionisme en verwijst daarbij naar de voorkeur van de "Founding Fathers" om verwikkelingen in buitenlandse aangelegenheden te vermijden. Het bekritiseert de elites uit het verleden omdat zij streefden naar permanente Amerikaanse dominantie over de hele wereld.

Desondanks prijst het document een ongelooflijk actief diplomatiek interventionisme en beweert het dat de Amerikaanse president binnen acht maanden vrede heeft gesloten in acht specifieke buitenlandse conflicten. Bovendien wordt een "Trump-corollary" aan de Monroe-doctrine toegevoegd waarin wordt verklaard dat de VS haar wil om niet-hemisferische concurrenten de toegang tot het westelijk halfrond te ontzeggen, zal doen gelden en afdwingen. Deze mate van betrokkenheid bij de interne geschillen in Afrika, Azië en het binnenlands beleid van Latijns-Amerika is in schril contrast met de verklaarde "neiging tot non-interventionisme".

Een tweede belangrijke interne tegenstrijdigheid is het beleden respect voor soevereiniteit versus politieke subversie. Een kernprincipe dat de strategie zegt na te streven is "Flexibel Realism", waarin staat dat de VS geen democratische of andere sociale veranderingen aan andere landen zal opleggen en "verschillende religies, culturen en bestuurssystemen" respecteert. Het bekritiseert specifiek zijn eigen intimidatie"van monarchieën in het Midden-Oosten over hun bestuur.

In tegenspraak hiermee hanteert de strategie echter een heel andere norm voor Europa. Het stelt expliciet dat de VS "verzet tegen de huidige koers van Europa binnen Europese landen zal cultiveren" (p. 27). Het bekritiseert Europese regeringen voor "ondermijning van democratische processen" (p. 26) en spreekt de wens uit om specifieke politieke resultaten te "stimuleren" die "patriottische Europese partijen" begunstigen (p. 26). Dit leidt tot een tegenstrijdigheid waarbij de VS de soevereiniteit van monarchieën in het Midden-Oosten respecteert, maar actief van plan is zich te mengen in de interne politieke dynamiek van democratische bondgenoten in Europa.

Een derde interne tegenstrijdigheid is het standpunt van de strategie ten aanzien van vrijemarktkapitalisme versus door de staat gestuurd industriebeleid. De strategie prijst het vrijemarktsysteem als een Amerikaans voordeel en bekritiseert anderen vanwege "roofzuchtige, door de staat gestuurde subsidies en industriële strategieën" (p. 21). Het beweert dat openheid en vrijemarktkapitalisme Amerika onderscheiden van de rest van de wereld. In directe tegenspraak met zichzelf roept de strategie echter tegelijkertijd op tot "een nationale mobilisatie" van de industrie en het strategisch gebruik van tarieven om herindustrialisatie af te dwingen. Het pleit ervoor dat de Amerikaanse regering "strategische acquisitiemogelijkheden [...] identificeert" (p. 18) en eist dat overeenkomsten met bondgenoten "exclusieve contracten" voor Amerikaanse bedrijven bevatten (p. 19). Het streeft er ook naar buitenlandse bedrijven te verdringen. Dit zijn precies het soort door de staat gestuurde, protectionistische en niet-marktgerichte interventies die het bij tegenstanders veroordeelt.

Een vierde interne tegenstrijdigheid is die tussen lastenverdeling en het monopoliseren van voordelen. De strategie eist herhaaldelijk dat bondgenoten meer doen en meer uitgeven en klaagt dat bondgenoten de defensiekosten hebben afgewenteld op het Amerikaanse volk. Het dringt aan op een "netwerk voor lastenverdeling." De strategie spreekt zichzelf echter tegen. Terwijl het van bondgenoten eist dat ze meer betalen, streeft de strategie tegelijkertijd naar het monopoliseren van de economische voordelen die gewoonlijk een stimulans vormen voor allianties. Het stelt dat voor landen die afhankelijk zijn van de VS, contracten "exclusieve contracten voor onze bedrijven moeten zijn". Het streeft ook expliciet naar het terugbrengen van industriële productie- en toeleveringsketens naar de VS. Het is tegenstrijdig om van bondgenoten te verwachten dat zij hun eigen industriële basis en defensie-uitgaven opbouwen, terwijl tegelijkertijd beleid wordt gevoerd dat erop gericht is kapitaal, productie en contracten uitsluitend naar de Verenigde Staten te halen.

Een vijfde tegenstrijdigheid is het standpunt over fiscale verantwoordelijkheid versus een enorme uitbreiding van capaciteiten. De strategie bekritiseert eerdere elites omdat zij "het vermogen van Amerika om [...] een enorm militair [...] complex te financieren" hebben overschat en merkt op dat het tekort op de lopende rekening onhoudbaar is. In directe tegenspraak met zichzelf stelt de strategie echter ook een enorme uitbreiding van de federale uitgaven en projecten voor, waaronder de bouw van een "Golden Dome"-raketafweersysteem, het inzetten van het "krachtigste leger ter wereld" en het bevorderen van de industriële basis. Het is intern inconsistent om kritiek te leveren op de financiële overbelasting van het verleden en tegelijkertijd een reeks nog duurdere militaire, industriële en infrastructurele projecten voor te stellen - naast belastingverlagingen.

Een laatste opvallende tegenstrijdigheid is die tussen America First onafhankelijkheid en afhankelijkheid van coalities. De strategie stelt dat de VS een "onafhankelijke, soevereine republiek" is en verklaart dat de dagen van "het ondersteunen van de hele wereldorde als Atlas voorbij zijn." Deze bewering wordt echter onmiddellijk tegengesproken door de erkenning dat het Amerikaanse leger, om de eerste eilandketen (Taiwan/China) te beveiligen "dit niet alleen kan en mag doen" (p. 24). Het leunt sterk op de Haagse Verbintenis van de NAVO en coalities om kritieke mineralen in Afrika veilig te stellen. Het document schommelt tussen een verlangen naar totale unilaterale onafhankelijkheid en de erkenning dat Amerikaanse veiligheidsdoelstellingen onmogelijk zijn zonder de internationale verwikkelingen die het met argwaan bekijkt.

Een nationale veiligheidsstrategie van de VS is de National Security Strategy 2025 helemaal niet. In plaats van een richtlijn voor het veiligstellen van de toekomst van Amerika, weerspiegelt deze strategie een land dat steeds meer in stijd is met zichzelf.