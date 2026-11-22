De naïviteit om te denken dat rechts je beschermt tegen antisemitisme Opinie Vandaag • leestijd 1 minuten • 392 keer bekeken • Bewaren

Danielle Braun Corporate antropoloog Persoon volgen

Rechtse en extreemrechtse partijen houden de band met Israël in stand en weigeren harde sancties te nemen en de term genocide die de VN gebruikt over te nemen. Dat maakt dat veel Joodse Nederlanders - en zeker niet alle - die partijen zien als hun spreekbuis en als medestrijder tegen antisemitisme.

Anti-genocide demonstraties, zoals de Rode Lijn, worden gewantrouwd en Israël-kritiek en antisemitisme worden zelfs door de voorzitter van het Centraal Joods overleg Hertzberger aan elkaar geknoopt. Het gevaar voor Joden komt van links is het adagium in veel Joodse kringen...

De beelden van Forum-leden op neonazistische bijeenkomsten met onverbloemd hard antisemitisme en Hitler-verering geven een schok. Misschien is het toch een moment om te beseffen dat de mensen, Joden en niet-Joden, die zich hard uitspreken tegen genocide - en tegen islamofobie en racisme en homohaat en transhaat en vrouwenhaat - niet je vijanden zijn. Dat het juist díe mensen zijn die het historisch besef hebben dat daar waar xenofobe haat heerst, antisemitisme en andere vormen van haat altijd het volgende perron zijn.

Vraag je of waarom jouw geliefde rechtse partij Israël support: is dat uit oprechte afkeer van antisemitisme, of word je als Jood gewoon gebruikt om haat tegen moslims, migranten en 'de Arabieren' te rechtvaardigen? Antisemitisme is niet het werkelijke agendapunt van extreemrechtse partijen. Het is slechts het vehikel naar xenofobie en islamofobie.