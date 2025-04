De morele ondergrens ligt inmiddels ver boven ons Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Dat we als Nederland, Europa, Westerse wereld en eigenlijk als gehele internationale gemeenschap door de morele ondergrens zijn gezakt, schreef ik al eerder. Maar dat we elke dag dieper wegzakken, waardoor zelfs de inmiddels bóven ons gelegen ondergrens steeds verder uit zicht raakt... wie had dát ooit kunnen bedenken.

De beelden die we vanuit Gaza en de Westelijke Jordaanoever binnenkrijgen worden met de dag verschrikkelijker. Kinderen die vechten om het laatste stukje brood, Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen die levend verbranden, een kind dat in tweeën gereten op het dak van een verder al compleet vernietigd gebouw belandt, een vader die het onthoofde lichaam van zijn zoontje met zich meetorst. Afijn, we kunnen voor de zoveelste keer een bijna onophoudelijke serie van gruwelbeelden gaan beschrijven, maar die beelden lijken op de meerderheid van onze politiek vertegenwoordigers weinig indruk te maken. Daar komt bij dat deze politieke meerderheid het blijkbaar een uitstekend idee vindt dat het Nederlandse leger komende maand een militaire oefening in Marokko gaat houden sámen met de Israëlische genocideplegers.

Het is werkelijk om gék van te worden. Een ruime meerderheid van onze politiek vertegenwoordigers weigert pertinent harde maatregelen af te dwingen om te helpen de vernietiging van het Palestijnse volk te stoppen. En blijkbaar vinden ze het zelfs een geweldig plan om via gezamenlijke militaire oefeningen de slagkracht van het Israëlische leger te helpen verbeteren.

Vrijdag bood de Amsterdamse burgemeester Halsema zeer terecht haar excuses aan voor de met nazi-Duitsland collaborerende bestuurders en ambtenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. De registratieplicht voor joodse Amsterdammers was “een onmisbare stap in het isoleren, vernederen, deporteren, ontmenselijken en vermoorden van 60.000 Amsterdamse joden,” aldus de burgemeester.

Vandaag collaboreert ons land en een groot deel van de Westerse wereld met de Israëlische genocideplegers. We helpen Israël aan de financiële middelen om de genocidale oorlog te kunnen blijven voeren, assisteren het Israëlische leger in hun pogingen hun genocidale kwaliteiten te kunnen blijven verbeteren én onze NAVO-partners leveren de massavernietigingswapens die Israël in staat stelt het Palestijnse volk in Gaza van de kaart te vegen.

We leven tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog… en de meerderheid van onze politici heeft er wérkelijk níets van geleerd! Op 4 mei zal overal in ons land het ‘nooit weer’ klinken. Maar die woorden zullen léger zijn dan ooit! Het ‘nooit weer’ dat op 4 mei zal worden uitgesproken, is een holle frase geworden. Net zoals het begrip antisemitisme door onze politici zódanig is misbruikt dat het zijn betekenis dreigt te verliezen.

Maar ook onze media moeten zich langzamerhand achter de oren krabben. Nog nooit heeft een van onze talkshowhosts het lef gehad om onze politiek leiders het vuur na aan de schenen te leggen over de Nederlandse collaboratie met de Israëlische genocideplegers. En ik weet, collaboratie klinkt zwaar. Maar het feit dat we intensief handel blijven drijven met Israël, zelfs hun op Palestijnse kinderen uitgeteste wapens kopen én gezamenlijke militaire oefeningen met het land blijven doen… hoe kunnen we dát dan nog anders omschrijven?

Maar los van onze talkshowhosts… waarom blijven onze nieuwsmedia consequent weigeren om serieus druk op de politiek uit te oefenen? Als ik hoofdredacteur van het NOS Journaal of RTL Nieuws was, zou ik elk avondjournaal openen met een halve minuut ‘no comments’-beelden van de massaslachtingen van de dag van vandaag. Presenteer het maar récht in ons gezicht. Elke dag! Zodat onze wegkijkende politici op enig moment dusdanig onder druk worden gezet dat ze wel stappen móeten nemen. Maar we doen het niet! We weigeren! Onze media weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen.

Blijkbaar vinden onze nieuwsmedia de genocide op het Palestijnse volk helemaal niet zo erg. En dat in de wetenschap dat Israël in Gaza meer journalisten heeft vermoord dan er in beide wereldoorlogen plús de oorlogen in Vietnam, Joegoslavië en Afghanistan tezamen zijn gedood. Maar zélfs binnen de Nederlandse journalistiek lijkt er van grootschalige solidariteit met de Palestijnse collega’s dus nauwelijks sprake.

Het is daarom niet verrassend dat onze nieuwsmedia de politici in Nederland en andere collaborerende landen overal mee laten wegkomen. We falen het Palestijnse volk, we falen hun kinderen, we falen hun baby’s. We falen als mensheid.

En dan hebben we ook nog het komende Eurovisie Songfestival, waar AVROTROS maar al te graag aan deelneemt met de genocideplegers uit Israël, vertegenwoordigd door een in de EBU met AVROTROS samenwerkende Israëlische publieke omroep met presentatoren en politiek commentatoren die de genocidale misdaden op het Palestijnse volk niet alleen goedkeuren maar ook aanmoedigen.

En we wéten het allemaal. We zien de meest weerzinwekkende beelden élke dag voorbijkomen. Maar we doen geen ene fuck! Nee, daarentegen gaan we gezellig zingen met het land dat een van de meest barbaarse horrormisdaden van deze eeuw pleegt. De schaamte voorbij.

Tot slot nog het volgende.

Het wordt de hoogste tijd dat internationale instituties van recht en vrede de stad Den Haag gaan verlaten. Het is een regelrechte belediging voor het internationale recht dat onder meer het Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof zich bevinden in de stad waarin van genocide wegkijkende politici ons volk vertegenwoordigen. Internationale instituties van recht en vrede verdienen een stad waarin een politieke meerderheid het humanitair recht wél serieus neemt.