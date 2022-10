De mode van het komende seizoen: gekreukte kleding

Afgelopen week vond de Paris Fashion Week plaats. “De grote nieuwe trend blijkt gekreukte kleding”, praat Druktemaker Ellen Deckwitz ons bij. “Overal liepen de modellen erbij alsof ze van tevoren een uurtje in een centrifuge hadden doorgebracht. Diverse ontwerpers zeiden dat ze hiermee een ode brachten aan de imperfectie, aan de kleding die we droegen tijdens de lockdowns maar ook aan de gehavende tijden waarin de mens zich nu bevindt. Een trend die draait om ongestreken textiel is bovendien extra nobel met de huidige klimaat- en energiecrisis. Want zo’n strijkijzer slurpt natuurlijk stroom.”

“De beroemde ontwerpster Coco Chanel zei eens dat mode niet alleen in kleding zit. Mode zit in de lucht, in de straat, mode gaat over ideeën. Mode brengt aan de oppervlakte wat sluimert. Het is schrijnend dat er in de haute couture momenteel meer ruimte en aandacht is voor de krassen van deze tijd, dan bij de bewindstop.”